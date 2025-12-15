Trump politiza el asesinato de Rob Reiner y su mujer: "Murió por la locura que generó su furiosa obsesión conmigo"

El presidente de EEUU, Donald Trump, a su llegada a la Casa Blanca el domingo. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el asesinato de Rob Reiner y su esposa en su domicilio en Los Ángeles para arremeter contra el director de cine, llegando a relacionar incluso su muerte con su conocido anti-trumpismo.

En un polémico mensaje en Truth Social, el republicano acusó al director de Cuando Harry encontró a Sally de mantener una obsesión enfermiza en su contra.

"Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele", comienza Trump un mensaje en el que pronto comienza a torcerse.

Captura del mensaje de Trump sobre el director de cine de Rob Reiner asesinado junto su esposa en su vivienda. Truth Social

Tras decir esto, el mandatario atribuye el crimen a "la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el 'Síndrome de Trastorno por Trump'".

"Fue conocido por haber llevado a la gente a la locura debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes", afirma, antes de desear que el también actor y su esposa "descansen en paz".

Reiner había criticado en una reciente entrevista los esfuerzos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación, y comparó las políticas del Gobierno con la era del macartismo. "Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento", defendió.

Rob Reiner y su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio de Los Ángeles, donde, según los primeros indicios filtrados por la prensa, habrían sido degollados por uno de sus hijos, Nick, que se encuentra bajo arresto.