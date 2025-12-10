El Gobierno de Trump quiere pedir a los turistas su historial de redes sociales de los últimos 5 años antes de entrar a EEUU

Las claves nuevo Generado con IA La Administración Trump propone exigir a turistas el historial de redes sociales de los últimos cinco años antes de ingresar a EEUU. La medida obligaría a proporcionar nombres de usuario, publicaciones, números de teléfono y correos electrónicos utilizados en los últimos cinco y diez años, respectivamente. La propuesta afectaría a todos los visitantes extranjeros, incluidos ciudadanos de países exentos de visado como España, Reino Unido, Alemania, Japón y Corea del Sur. Esta iniciativa amplía el control fronterizo y migratorio, en línea con otras políticas recientes que ya revisan las redes sociales de solicitantes de visados y estudiantes extranjeros.

La Administración Trump estudia pedir a los turistas su historial de redes sociales de los últimos cinco años antes de ingresar en el país, según una propuesta presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Estos datos serían "obligatorios" para los visitantes extranjeros, incluidos los de España, independientemente de si proceden de países que requieren visado, según un aviso publicado este miércoles en el Registro Federal.

Los viajeros deberían proporcionar información vinculada a sus perfiles, publicaciones o nombres de usuario utilizados durante los últimos cinco años, una medida que ampliaría los controles fronterizos existentes.

Además de la recopilación de información de las redes sociales, también se propone recopilar los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico del solicitante utilizados durante los últimos cinco y diez años, respectivamente, y más información sobre sus familiares, incluyendo nombres, fechas de nacimiento y lugares de residencia.

El texto se refiere a una orden ejecutiva firmada por Trump de enero, titulada Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública.

Esta iniciativa surge en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias y de control fronterizo impulsadas por Trump.

En los últimos meses, el Departamento de Estado amplió la revisión de redes sociales a solicitantes de visas H-1B y a sus dependientes, sumándose a políticas aplicadas a estudiantes y visitantes de intercambio.

Si la propuesta entra en vigor, se extendería a otros países previamente exentos la revisión obligatoria de redes sociales. Entre ellos se encuentran España, Reino Unido, Alemania, Japón o Corea del Sur, cuyos ciudadanos hasta ahora podían completar el proceso del ESTA (Electronic System for Travel Authorization) sin someter su información digital a escrutinio.

La ESTA actual requiere una cantidad de información comparativamente limitada por parte de los viajeros, así como un pago único de 40 dólares.

Se trata de una autorización electrónica obligatoria para ciudadanos de países del Programa de Exención de Visado que viajan a EEUU por turismo o negocios por menos de 90 días, permitiendo entrar sin visado tradicional, se solicita en línea y tiene una validez de 2 años.

Es un sistema automatizado para determinar la elegibilidad, y se debe tramitar antes del viaje a través de la web oficial del gobierno de EEUU.