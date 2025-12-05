Un vídeo secreto revelado en el Congreso confirma que EEUU remató a dos 'narcos' de una lancha con un segundo ataque

Las claves nuevo Generado con IA Un vídeo presentado en el Congreso de EEUU muestra que, tras un primer bombardeo a una narcolancha, se ordenó un segundo ataque que mató a dos supervivientes. El almirante Frank Bradley negó haber recibido o dado órdenes explícitas de matar a los sobrevivientes, aunque el vídeo ha despertado sospechas de posible crimen de guerra. La operación, parte de la campaña antinarcóticos de la Administración Trump, ha dejado casi 90 muertos y ha generado debate entre legisladores sobre la legalidad de los ataques. Oficiales militares justificaron el segundo ataque alegando que los supervivientes podrían intentar recuperar la droga, pero no presentaron pruebas de ello.

El almirante estadounidense Frank Bradley, responsable de los ataques del Ejército estadounidense en el Caribe contra las supuestas narcolanchas que se han cobrado ya la vida de más de 80 personas, negó este jueves ante la Cámara de Representantes haber dado la orden de matar a los supervivientes de un primer bombardeo registrado el 2 de septiembre siguiendo directrices de Pete Hegseth, el secretario de Guerra. Sin embargo, la proyección del vídeo que recoge el episodio ha avivado las sospechas sobre un posible crimen de guerra.

Las imágenes mostradas a los congresistas muestran que una primera explosión destruyó la mayor parte de la lancha, provocando una gran columna de humo. Media hora después, cuando se recuperó la visibilidad, dos de los once presuntos narcotraficantes seguían con vida y trataban de mantenerse a flote agarrados al casco mientras intentaban darle la vuelta sin éxito. A continuación, el almirante Bradley dio la orden de lanzar un nuevo ataque y los hombres desaparecieron.

Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada de los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes que investigan la legalidad de las acciones militares dentro de la campaña antinarcóticos emprendida por el presidente Donald Trump. El almirante rechazó haber recibido ninguna instrucción por escrito o de viva voz que le exigiera "matarlos a todos", negando las informaciones que aseguraban que Hegseth no quería supervivientes.

El Ejército de EEUU ataca una embarcación con droga procedente presuntamente de Venezuela

Esta reunión se celebró después de que los legisladores demócratas, y también algunos republicanos, pidieran explicaciones a la Administración tras una publicación de The Washington Post que informó que en ese bombardeo, donde murieron los once tripulantes, se ejecutó un segundo ataque para matar a dos supervivientes.

Los demócratas, según recoge la prensa estadounidense, salieron alarmados de las reuniones y se comprometieron a seguir adelante con las incipientes preguntas del Congreso sobre la legalidad de los bombardeos. Algunos republicanos, fieles a la Administración Trump, defendieron la operación con el mismo argumentario del presidente, que lleva meses asegurando que las drogas que son transportadas por el Caribe son responsables de la muerte de miles de ciudadanos de EEUU.

Objetivos legítimos

El legislador demócrata Jim Himes definió lo que observó durante la reunión como "una de las cosas más inquietantes" que ha presenciado en su vida y aseguró que en el vídeo del segundo ataque se ve a dos personas en situación de peligro que son "asesinadas" por Estados Unidos. El republicano Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, defendió la postura del almirante y dijo que de estar en su lugar hubiera ordenado múltiples ataques.

Según recoge The New York Times, durante las sesiones informativas los oficiales del Ejército detallaron que se ordenó un segundo ataque ante la posibilidad de que parte de la embarcación siguiese a flote porque todavía contenía paquetes de cocaína. Pensaron que los supervivientes podían regresar a Venezuela o que otra embarcación, con la que se estarían comunicando, podía recuperar la droga, si bien no mostraron ninguna prueba que respaldase estas afirmaciones.

Preguntado por la prensa el miércoles en la Casa Blanca, Trump dijo que el Pentágono publicará el vídeo del segundo bombardeo, aunque restó importancia a la polémica, igual que lo ha hecho el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien afirma que no supervisó directamente el ataque.

La operación del 2 de septiembre marcó el inicio de la mortífera campaña militar de la Administración Trump contra el narcotráfico en el Caribe, hundiendo lanchas y semisumergibles que supuestamente transportan drogas. Hasta ahora, más de una veintena de embarcaciones han sido atacadas con un saldo de casi 90 muertos. El último fue episodio fue anunciado este jueves por el Ejército, que ha sumado otras cuatro víctimas mortales.

Un funcionario de Defensa explicó a la cadena NBC News que el almirante Bradley consideró que los dos supervivientes fueron identificados como objetivos militares legítimos que pudo identificar como "narcoterroristas". Los demócratas y otros juristas defienden que los tripulantes de las narcolanchas no pueden ser tratados con esa categoría.

La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas al Tren de Aragua o el Cártel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que Washington ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.