Trump continúa su cruzada contra el 'somnoliento' Biden: anula todas las órdenes que asegura que firmó con autopen

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha anulado todas las órdenes ejecutivas y documentos firmados por Joe Biden con 'autopen', alegando que no fueron rubricados directamente por el expresidente demócrata. Trump acusa a Biden de no saber lo que firmaba durante su mandato y de delegar en su equipo la firma de documentos importantes mediante un bolígrafo automático. El expresidente republicano sostiene que aproximadamente el 92% de los documentos de Biden fueron firmados con 'autopen', lo que, según él, los hace ilegales. Biden ha defendido públicamente que todas las decisiones y firmas durante su presidencia fueron suyas, calificando de ridículas y falsas las insinuaciones de Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes que ha anulado todas las órdenes ejecutivas y "cualquier otra cosa" que su antecesor Joe Biden firmara con 'autopen'.

El republicano prosigue así sus ataques contra el demócrata, al que ha tratado de desacreditar acusándolo de supuestamente no "saber lo que estaba firmando" durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada -según el magnate- con la ayuda de un bolígrafo automático o 'autopen', algo que Biden ha negado siempre.

"Cualquier documento firmado por el somnoliento Joe Biden con el 'autopen', que representan aproximadamente el 92%, queda por la presente rescindido y sin efecto", afirmó Trump en su red Truth Social.

El republicano justifica esta decisión en que toda orden que no haya sido firmada directamente por el "corrupto" Joe Biden, sino por los que usaron el 'autopen', es ilegal y augura que el demócrata será acusado de cometer perjurio si sigue negándolo.

A finales de septiembre, Trump ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o 'autopen' en el lugar que debería ocupar el retrato del demócrata en una galería de fotos presidenciales en la Casa Blanca.

La Casa Blanca publicó en sus páginas oficiales de Instagram y X dos fotografías sobre la instalación de la galería de 47 presidentes estadounidenses, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval, visible desde la Rosaleda. Además, Margo Martin, una de las asistentes de prensa de la Casa Blanca, publicó también un vídeo de la galería.

Joe Biden's portrait is an actual auto pen... hilarious pic.twitter.com/Ihxt4KlIqu — Den ⚡️ (@stoicblock) September 24, 2025

Las fotografías, acompañadas por el mensaje en mayúsculas "Nuevo en la Casa Blanca", muestran primero a Trump observando su retrato al final de la larga fila de fotografías presidenciales en marcos dorados y una segunda, donde se ve claramente la firma de Biden realizada con 'autopen'.

Trump ordenó en junio investigar el supuesto uso del 'autopen' para firmar órdenes ejecutivas y otros documentos durante el periodo de Biden en la Casa Blanca, y tanto el presidente como legisladores republicanos argumentaron que los empleados del exmandatario lo hicieron probablemente para ocultar su "deterioro cognitivo".

Biden, de 82 años y diagnosticado con un cáncer de próstata en estado "agresivo", se defendió entonces: "Seamos claros: tomé las decisiones durante mi Presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier insinuación de que no lo hice es ridícula y falsa".