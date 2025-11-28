Trump anuncia la muerte de Sarah Beckstrom, la agente de la Guardia Nacional atacada en Washington: tenía 20 años

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha anunciado la muerte de Sarah Beckstrom, una agente de la Guardia Nacional de 20 años, tras ser herida en un tiroteo cerca de la Casa Blanca. El presunto autor del ataque es Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que llegó a Estados Unidos en 2021 y había trabajado con la CIA en Afganistán. El incidente se investiga como un acto de terrorismo y Trump ha endurecido su postura antimigrante, suspendiendo las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos. El segundo agente herido, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece hospitalizado en estado crítico tras el ataque.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes la muerte de uno de los dos agentes de la Guardia Nacional atacados este pasado miércoles en un tiroteo en Washington (EEUU), en las inmediaciones de la Casa Blanca. La víctima ha sido identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años.

"Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que hablamos, muy respetada, joven, una persona magnífica... Acaba de fallecer. Ya no está con nosotros", ha dicho Trump en sus primeras declaraciones en directo desde el tiroteo.

Según ha detallado el presidente republicano, ha fallecido a causa de las heridas que sufría a consecuencia del ataque con arma de fuego presuntamente perpetrado por un varón identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que llegó a EEUU en 2021.

🚨🇺🇸 CIA DIRECTOR CONFIRMS DC SHOOTER WORKED WITH CIA IN AFGHANISTAN BEFORE BIDEN FLEW HIM TO U.S.



The Afghan national accused of shooting two National Guardsmen near the White House previously worked with the CIA, according to Fox News.



CIA Director John Ratcliffe:



"In the… https://t.co/hLqWSixxeW pic.twitter.com/bLN4lyeLUQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 27, 2025

El segundo soldado, Andrew Wolfe (de 24 años), continúa hospitalizado en estado crítico "luchando por su vida", en palabras de Trump.

Armado con un potente revólver, un Magnum .357, el agresor disparó primero a un agente que cayó al suelo y luego volvió a disparar antes de abrir fuego varias veces contra el segundo. Fruto del intercambio de disparos con el resto de miembros de la Guardia Nacional que se encontraban en el lugar, el sospechoso se encuentra hospitalizado en estado grave.

Los hechos se están investigando como un acto de terrorismo. El magnate ha culpado a su antecesor, Joe Biden, de permitir la entrada a EEUU del autor del ataque en septiembre de 2021.

Es por ello que, tras este ataque, ha endurecido su retórica antimigrante y ha dado luz verde a la suspensión de las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos: este hecho "nos recuerda que no tenemos mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos control total sobre las personas que entran y permanecen en nuestro país", aseveró el republicano.

El presunto agresor

El sospechoso bajo custodia, identificado como Rahmanullah Lakanwal, ingresó en Estados Unidos en septiembre de 2021 bajo el programa Operación Aliados Bienvenidos con el que la Administración Biden dio acogida a personas afganas tras la toma de Kabul por parte de los talibanes.

El afgano detenido había obtenido un permiso de dos años en 2021 para permanecer en Estados Unidos, pero en la actualidad estaba bajo un estatus irregular tras haber expirado el programa adelantado por Biden. Lakanwal,según las autoridades, formaba parte de una unidad respaldada por la CIA en Afganistán antes de llegar a Estados Unidos.

Los agentes confiscaron numerosos dispositivos electrónicos de la residencia del sospechoso, incluidos teléfonos, ordenadores portátiles y iPad. Vivía en el estado de Washington con su esposa y cinco hijos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.