Así fue la persecución del afgano que atacó a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington antes de disparar

El afgano Rahmanullah Lakanwal persiguiendo al sargento Andrew Wolfe, uno de los dos guardias nacionales a los que tiroteó el pasado miércoles en Washington. Redes sociales

Se filtra en las redes sociales las primeras imágenes del ataque llevado a cabo el miércoles por Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años, contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington.

En el vídeo, captada por un testigo, se ve al agresor persiguiendo en plena calle al sargento Andrew Wolfe, uno de los guardias nacionales de Virginia Occidental a los que disparó a sangre fría.

Ahora, el soldado lucha por su vida tras ingresar en estado crítico en un hospital y superar una cirugía de urgencia.

🚨 SHOCKING WSJ FOOTAGE: Afghan national Rahmanullah Lakanwal ambushes National Guard near White House, seen wielding a revolver, as a hero Guard FIRES BACK!



Tragically, 20yo Sarah Beckstrom DIED from wounds. Her partner Andrew Wolfe is still fighting for his life. pic.twitter.com/ref6TfVstq — Alec Lace (@AlecLace) November 28, 2025

Su compañera de patrulla corrió menos suerte. La soldado Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció el jueves, un día después del ataque, tras recibir varios disparos en la cabeza y en el pecho.

Beckstrom y Wolfe patrullaban cerca de las calles 17 y 1 en el noroeste de Washington cuando el asaltante afgano les disparó con un revólver Smith & Wesson calibre 357, según informaron las autoridades, que tildaron el ataque como "deliberado" y "selectivo".

Por estos hechos, Rahmanullah Lakanwal ha sido acusado este viernes de asesinato en primer grado, anunció Jeanine Pirro, la fiscal para el Distrito de Columbia. El ciudadano afgano ya enfrentaba cargos de agresión con tentativa homicida con un arma y de posesión de un arma de fuego durante un delito violento.

Antiguo colaborador de la CIA

El autor de los hechos, que colaboró con la CIA y combatió junto con las tropas de EEUU en Kandahar (Afganistán), llegó por primera vez a Estados Unidos en septiembre de 2021, poco después de la caótica retirada estadounidense de Kabul.

Vivía con su esposa e hijos en Bellingham, Washington, según la fiscal estadounidense Jeanine Pirro.

Lakanwal fue uno de los más de 190.000 afganos admitidos en Estados Unidos bajo la Operación "Aliados Bienvenida" y "Bienvenida Duradera" tras el regreso del régimen talibán, según el Departamento de Estado.

Un alto funcionario estadounidense declaró a CNN que Lakanwal comenzó a trabajar con la CIA alrededor de 2011.

Investigado en varias ocasiones

"Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos ninguna otra mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos completo control de las personas que entran y permanecen en nuestro país. Sobre la mayoría, no los queremos. Vienen aquí ilegalmente", manifestó Trump este jueves tras informar de la muerte de la soldado de la Guardia Nacional.

A pesar de las afirmaciones contrarias de la Administración Trump , Lakanwal fue investigado en varias ocasiones, tanto mientras trabajaba con Estados Unidos en su país natal como durante el proceso de inmigración.

También habría sido sometido a una investigación continua y anual tras el fallido complot terrorista desmantelado antes de las elecciones del año pasado en Oklahoma, que involucraba a un evacuado afgano, según declaró a CNN un alto funcionario estadounidense.

La Administración Trump le concedió asilo en abril, según informaron a CNN varios funcionarios policiales.

El presidente estadounidense ha aprovechado este ataque para endurecer su política migratoria al anunciar que va a "pausar permanentemente" la llegada de migrantes de los países más pobres del mundo.

En un furibundo mensaje publicado en la red Truth Social en la noche del jueves, ha prometido "acabar con todos los beneficios federales y subsidios a los no ciudadanos".