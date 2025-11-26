Trump tacha de "difamación" un artículo de "los lunáticos de la izquierda radical del New York Times" sobre su falta de energía

El presidente de EEUU, Donald Trump, la semana pasada en un acto en Washington. Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles que goza de buena salud y no ha perdido su energía, en una respuesta a un artículo que considera "difamatorio" publicado por The New York Times sobre los signos de fatiga mostrados por el mandatario de 79 años, que calificó de "pasquín barato" al rotativo.

"Los lunáticos de la izquierda radical del New York Times, que pronto cerrará, publicaron un artículo difamatorio sobre mí diciendo que quizás estoy perdiendo mi energía, a pesar de los hechos que demuestran exactamente lo contrario. Saben que esto está mal, como casi todo lo que escriben sobre mí", escribió Trump en su red Truth Social.

El artículo del Times, Días más cortos, signos de fatiga: Trump enfrenta las realidades del envejecimiento en el cargo, narra como la agenda del veterano magnate se ha ido acortando y menciona ocasiones en las que al parecer se ha quedado dormido en el Despacho Oval, una marcada diferencia con su primer mandato, entre 2017 y 2021.

Sin embargo, Trump rechazó airadamente la noción planteada por el diario de que cada vez le resulta más difícil mantener la imagen de agilidad y energía como una de sus herramientas políticas más fuertes, y en su lugar atacó al New York Times. "Este 'pasquín barato es verdaderamente un ‘enemigo del pueblo’", agregó.

"Habrá un día en que me falte energía, le pasa a todos, pero con un examen físico perfecto y una prueba cognitiva completa (“que superé con excelencia”) realizados recientemente, ¡ciertamente no es ahora!", insistió Trump, que ha redoblado sus ataques contra la prensa.

El republicano también cargó contra la autora del artículo, la periodista Katie Rogers, llamándola "reportera de pacotilla" y "fea por dentro y por fuera", al tiempo que defendió su gestión en la Casa Blanca, durante la que aseguró mantiene "las cifras en las encuestas más altas" de su vida.

La salud de Trump

Trump, que cumplirá 80 años el próximo junio, se convirtió en 2024 en el candidato presidencial de mayor edad en ganar unas elecciones.

En julio pasado, la Casa Blanca informó de que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas de la tercera edad, aunque especificaron entonces que gozaba de "excelente salud".

Sin embargo, durante el año se han notado signos físicos como hematomas en la mano derecha, a menudo cubiertos con maquillaje, y tobillos inflamados.

Médicos atribuyen estos hematomas al uso preventivo de aspirina y a su edad.

Sin embargo, algunos medios de comunicación estadounidenses cuestionan la transparencia de los informes médicos y la interpretación real de estos síntomas.

Trump suele mofarse del expresidente Joe Biden, al que llama el "Dormilón", acusa de utilizar un bolígrafo automático para firmar documentos importantes y de no tomar las decisiones durante su mandato, algo que este niega.

De hecho, el pasado 25 de septiembre, el republicano ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o 'autopen' en el lugar que debería ocupar el retrato del demócrata en una galería de fotos presidenciales en la Casa Blanca.