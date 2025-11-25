Trump ordena a su negociador Witkoff reunirse con Putin en Moscú para alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibe al enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, durante una reunión en Moscú, el pasado 6 de agosto. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha ordenado al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, reunirse en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin para negociar un acuerdo de paz en Ucrania. Según Trump, solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo para alcanzar un plan de paz entre Rusia y Ucrania. El secretario del Ejército, Dan Driscoll, será el encargado de mantener conversaciones con la parte ucraniana en este proceso diplomático.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que ordenó al enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, que se reúna con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú con la esperanza de cerrar un plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo", señaló el republicano en una publicación en Truth Social, y agregó que el secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reuniría con la parte ucraniana.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.