Duro revés judicial para Trump: una jueza federal desestima los cargos criminales contra el exdirector del FBI James Comey

El exdirector del FBI, James Comey, en una imagen de archivo. Reutes

Las claves nuevo Generado con IA Una jueza federal desestimó los cargos criminales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James. La decisión se basó en que la fiscal elegida por Donald Trump para llevar ambos casos fue designada de manera ilegal. El fallo supone un revés para los esfuerzos del Departamento de Justicia en su intento de procesar a opositores políticos del expresidente republicano.

Una jueza federal desestimó este lunes los cargos criminales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, al concluir que la fiscal elegida por Donald Trump para llevar ambos casos fue designada ilegalmente.

El fallo supone un revés a los esfuerzos del Departamento de Justicia para perseguir a los consdierados enemigos políticos del republicano.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.