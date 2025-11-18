Trump 'rehabilita' a Bin Salman: recibimiento en la Casa Blanca con honores siete años después del asesinato de Khashoggi

El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en la Casa Blanca en Washington. Reuters

Arabia Saudí busca adquirir F-35 de Estados Unidos, mientras Washington desea que Riad normalice las relaciones con Israel y se una a los Acuerdos de Abraham.

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump recibió en la Casa Blanca con máximos honores al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, siete años después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Es la primera visita de Bin Salman a Estados Unidos desde 2018, tras ser señalado por la CIA como responsable de la muerte de Khashoggi, aunque él ha negado su implicación. Arabia Saudí busca adquirir aviones de combate F-35 estadounidenses, mientras Washington presiona para que Riad normalice relaciones con Israel y se una a los Acuerdos de Abraham. Ambos países ultiman acuerdos en defensa, cooperación nuclear civil e inversiones en inteligencia artificial, y podrían establecer un pacto de defensa similar al alcanzado recientemente con Qatar.

Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca con los máximos honores a Mohamed bin Salman, el príncipe heredero saudí que hasta hace poco era un paria para Washington tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi hace siete años.

Se trata del primer viaje de Bin Salman a Estados Unidos desde 2018, año en que el disidente saudí y columnista del Washington Post fue descuartizado en el consulado de su país en Estambul, donde había acudido para obtener la documentación necesaria para casarse con su prometida.

La CIA determinó que Salman aprobó el asesinato dada su omnipotencia sobre todos los aparatos de seguridad del reino, pero el Príncipe ha negado desde el principio su implicación.

Aunque el expresidente demócrata Joe Biden prometió tratar a Bin Salman como un 'paria' por este asesinato, los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, como el petróleo y la seguridad, lo empujaron a tejer relaciones con Riad y a reunirse con el Príncipe en 2023 durante un viaje a Arabia Saudí.

Tanto en su primer mandato como en el actual, Trump ha elogiado la alianza con Riad y ha destacado la importancia de las inversiones saudíes en Estados Unidos.

Trump y Bin Salman ya se reunieron el pasado mayo durante una gira del republicano por Oriente Próximo en la que anunciaron acuerdos de cooperación armamentística y de inversiones.

Desfile de caballos y aviones

La visita de este martes comenzó con una ceremonia en el Jardín Sur de la mansión presidencial, donde Trump dio la bienvenida a Bin Salman, en un acto que incluyó un desfile de caballos y el sobrevuelo de aviones de combate.

Ambos líderes mantendrán una reunión bilateral privada, un almuerzo de trabajo y, por la noche, concluirán la jornada con una cena de gala en la Casa Blanca junto a una delegación de empresarios.

Arabia Saudí busca adquirir aviones de combate F-35 de Estados Unidos, mientras Washington desea que Riad normalice las relaciones diplomáticos con Israel y se una a los Acuerdos de Abraham, que impulsó Trump en su primer mandato.

De cerrarse esta venta, sería la primera de cazas estadounidenses a Arabia Saudí y marcaría un importante cambio en su política exterior.

El acuerdo podría alterar el equilibrio militar en Oriente Próximo y poner a prueba la definición que Washington da al mantenimiento de lo que Estados Unidos ha denominado la "ventaja militar cualitativa" de Israel. Hasta ahora, Israel ha sido el único país de Oriente Medio en poseer el F-35.

Más allá del equipamiento militar, el líder saudí busca nuevas garantías de seguridad. La mayoría de los expertos prevén que Trump emita una orden ejecutiva para crear un pacto de defensa similar al que otorgó recientemente a Qatar, aunque aún sin llegar al tratado tipo OTAN ratificado por el Congreso que los saudíes pretendían inicialmente.

Además, Washington y Riad cerrárán acuerdos de mayor cooperación en energía nuclear civil y una inversión multimillonaria en infraestructura de inteligencia artificial estadounidense.