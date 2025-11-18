Todos los republicanos salvo uno votan a favor de investigar los archivos de Epstein que comprometen a Donald Trump

Rueda de prensa previa a la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en Washington. Annabelle Gordon Reuters

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, ha votado este martes una resolución que obliga al Departamento de Justicia a liberar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el famoso magnate condenado por pederastia.

El resultado es llamativo. Lo apoyan 427 congresistas. Sólo uno se ha expresado en contra: el republicano Clay Higgins, de Luisiana.

Es algo más que una anécdota cuando el presidente de Estados Unidos ha tratado de impedir cualquier acceso adicional a los documentos de la investigación sobre su amigo a cuenta de que se descubra su posible implicación en ciertos asuntos turbios.

Su cambio de opinión precede a una serie de conversaciones privadas con legisladores republicanos que le advirtieron de que el apoyo a la liberación de los archivos era inevitable por la presión de sus electores. Además: tres congresistas republicanas firmaron una petición que obligaba a la votación tras alcanzar la mayoría necesaria para forzarla.

Algunos analistas resaltan que esta votación constata la pérdida de influencia de Trump sobre su partido. Durante los primeros diez meses de su mandato logró imponer su voluntad prácticamente sin oposición. En esta ocasión, sin embargo, se ve superado por la realidad parlamentaria y el temor a ser percibido como un obstáculo en las pesquisas contra un pederasta.

Varios representantes republicanos, como Lance Gooden y Troy Nehls, anunciaron su cambio de postura a favor de la divulgación de los archivos tras el anuncio de Trump. Otros, como Thomas Massie, cabecilla de la iniciativa dentro del partido, señalaron que esperaban una aprobación casi unánime en la Cámara.

La resolución asegura que el Departamento de Justicia protegerá la identidad de las víctimas. La duda es si los documentos se publicarán de manera inmediata o si el Gobierno intentará retrasar el proceso con excusas.

¿Y qué dice Trump? Niega cualquier implicación en los delitos de Epstein. Afirma que es "una patraña de los demócratas". Sostiene que su relación con el pederasta murió hace mucho tiempo. El problema es que se han conocido varios correos electrónicos que sugieren que Epstein conocía que Trump “sabía lo de las chicas”. Y se acumulan las pruebas que plantean muchas dudas sobre la honestidad del presidente en esta cuestión.