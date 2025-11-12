Palizas, violaciones y torturas: el infierno que vivieron los venezolanos enviados por Trump a la cárcel de Bukele

Los 252 inmigrantes venezolanos enviados por la Administración de Donald Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) del presidente Nayib Bukele en El Salvador denuncian haber sufrido torturas, alertó este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).

La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, con sede en El Salvador, que los migrantes venezolanos enviados al centro estuvieron sometidos a torturas, violaciones y fueron privados de acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresos.

