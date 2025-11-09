Nick, el 'sucesor de Charlie Kirk' que agita el movimiento MAGA tras su cancelación en redes por sus "discursos de odio"

El dueño de X (antes Twitter), Elon Musk, ha defendido la reintegración de Fuentes a la plataforma, argumentando que es preferible debatir públicamente posturas controvertidas antes que censurarlas.

Su reciente entrevista con Tucker Carlson ha reavivado el debate sobre su influencia y el alcance de sus ideas, dividiendo a figuras destacadas del conservadurismo estadounidense.

Fuentes ha generado polémica con declaraciones racistas y antisemitas, lo que ha provocado reacciones negativas incluso dentro del movimiento conservador y del entorno MAGA.

Nick Fuentes, joven streamer y podcaster ultraconservador estadounidense, ha resurgido en redes sociales tras ser vetado por discursos de odio e incitación al asalto del Capitolio en 2021.

"America First / Christ is King". De su escasa carta de presentación en el perfil de X de Nick Fuentes (27 años) se pueden deducir varios asuntos, como su nacionalidad y su fe cristiana.

Nicholas J. Fuentes, más conocido en el panorama estadounidense como Nick Fuentes, es un joven streamer y podcaster abanderado del movimiento MAGA, "Make America Great Again".

Hace cuatro años, fue uno de los rostros más vetados en Estados Unidos. Sus cuentas en todas las plataformas audiovisuales fueron canceladas por la "violación de las políticas por discursos de odio" o por incitar a los manifestantes al asalto del Capitolio estadounidense del pasado 6 de enero de 2021.

Un documental producido en 2022 por un amigo del propio Fuentes, le describió como "el hombre más cancelado de Estados Unidos". En su día, destacó la figura de Adolf Hitler, calificándolo de "genial". Ahora, ha vuelto a las redes y cuenta con más de un millón de seguidores en la plataforma de Elon Musk, X.

Hace pocos días, grabó una entrevista para Youtube con el excomentarista de Fox News Tucker Carlson. La charla alcanzó las cinco millones de visualizaciones. Y, actualmente, Fuentes se encuentra en el centro de una batalla en línea sobre el futuro del movimiento ultraconservador estadounidense.

El renacimiento de Fuentes tras su cancelación en redes, tras sostener que los inmigrantes y la "judería organizada" conspiran para exterminar a la raza blanca, según publica el diario estadounidense The Washington Post, ha desatado una disputa entre figuras influyentes conservadoras.

"Los judíos controlan la sociedad. Las mujeres deberían callarse la boca. La mayoría de los negros deberían estar encarcelados y viviríamos en el paraíso. Así de simple", dijo el joven.

La entrevista con Carlson generó cierto malestar. El senador Ted Cruz, republicano por Texas, y el cofundador del rotativo The Daily Wire reaccionaron de manera negativa. "No a cobardes como Tucker Carlson, que normalizan la basura".

No to the groypers.

No to cowards like Tucker Carlson, who normalize their trash.

No to those who champion them.

No to demoralization.

No to bigotry and anti-meritocratic horseshit.

No to anti-Americanism.

No. pic.twitter.com/71TModtGWq — Ben Shapiro (@benshapiro) November 3, 2025

Otros, sin embargo, defendieron al excomentarista de Fox News. Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage, dijo que la entrevista explotaba "teorías conspirativas antisemitas".

Hasta el momento, los altos funcionarios de la Administración Trump se mantienen al margen de la polémica sobre Fuentes. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, indicó, a través de una publicación en su perfil de X, que "las luchas internas son estúpidas" e instó a los conservadores a "trabajar juntos" para derrotar a los demócratas.

I think it's idiotic to overreact to a couple of elections in blue states, but a few thoughts:



1) Scot Pressler, TPUSA, and a bunch of others have been working hard to register voters. I said it in 2022, and I've said it repeatedly since: our coalition is "lower propensity" and… — JD Vance (@JDVance) November 5, 2025

La polémica se desarrolla en el ámbito de los medios digitales, un campo que a menudo rivaliza con el de los medios tradicionales. "Está recibiendo atención de personas que hace seis meses le habrían dado la vuelta y habrían huido de él", dijo Jared Holt, investigador principal de Open Measures, una plataforma para la investigación sobre redes sociales y extremismo en línea.

La destacada opinadora del periódico The New York Times Michelle Goldberg sostuvo en el diario que el influencer conservador tiroteado hace dos meses, Charlie Kirk, y Nick Fuentes "eran enemigos acérrimos"

Sucesor de Kirk

"Fuentes despreciaba a Kirk por su apoyo a Israel y, más en general, por sus esfuerzos por marginar el tipo de política jubilosamente racista y fascista de Fuentes", recoge la columna de Goldberg, a pesar de que calificó al joven de 27 años como sucesor del influencer asesinado.

De hecho, la columnista dice que Fuentes llenaba los eventos de Kirk de groypers, sus seguidores, en alusión a la rana Pepe utilizada por la derecha. Llegó a acusar a la esposa de Kirk, Erika, de alegrarse del tiroteo a su marido: "Me da la impresión de que es muy falsa".

El ascenso de Fuentes, nacido en Chicago, cobró notoriedad entre los descontentos de Kirk. En 2020, Fuentes fundó la Conferencia de Acción Política America First como alternativa a la Conferencia de Acción Política Conservadora, un evento emblemático del calendario republicano.

Veto en redes

La exclusión de Fuentes de todas las plataformas, incluida la de X, aunque meses después, redujo su alcance, a pesar de ser uno de los mayores altavoces entre los jóvenes conservadores. "La rehabilitación online de Fuentes cuestionaría el compromiso de Musk con la libertad de expresión", mantiene The New York Times.

Y el propio dueño de Tesla respondió: "Muy bien, será reintegrado, siempre y cuando no infrinja la ley". "Es mejor tener cualquier postura en contra de algo a la vista de todos para que pueda ser refutada, en lugar de que crezca latente en la oscuridad", agregó Musk.

Daniel Kelley, de la Liga Antidifamación, sostuvo en referencia a Fuentes: "Cuando hay personas malintencionadas como Fuentes en las principales plataformas de redes sociales, les damos un megáfono para difundir antisemitismo, negacionismo del Holocausto y otras ideas similares a muchísimas más personas".

"Cuanta más gente escucha el odio que expresa Fuentes, más normaliza ese tipo de discurso. Parece que circula la idea de que sus seguidores, y los seguidores de lo que él representa, constituyen una parte de la base MAGA lo suficientemente grande como para que, como mínimo, deba ser tenida en cuenta", añadió Kelley.