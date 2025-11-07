Varios intoxicados por un paquete con "polvo blanco" en la base militar Andrews, centro de operaciones del Air Force One

Las claves nuevo Generado con IA Varias personas resultaron intoxicadas tras abrir un paquete con "polvo blanco" en la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea de EEUU, cerca de Washington. La base militar tuvo que evacuar y acordonar el edificio donde se abrió el paquete por precaución, aunque los afectados fueron atendidos y dados de alta tras ser declarados estables. El paquete contenía "un polvo blanco desconocido" y material de "propaganda política", según la investigación en curso; pruebas iniciales no detectaron sustancias peligrosas. La Base Andrews alberga el Air Force One y otros aviones utilizados por el presidente, el vicepresidente y altos funcionarios estadounidenses para sus desplazamientos oficiales.

Varias personas fueron intoxicadas al abrir un paquete en la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea de EEUU, cerca de Washington, y que obligó a evacuar uno de los edificios del complejo militar.

Esta base alberga el Air Force One y otros aviones que prestan apoyo al presidente, al vicepresidente y a los altos dirigentes estadounidenses.



"Varias personas comenzaron a encontrarse mal después de que se abriese el paquete" este jueves por la noche, informó la base militar en un comunicado remitido a medios estadounidenses, que no especifica cuántas personas están afectadas.



El paquete contenía "un polvo blanco desconocido", según ha adelantado la CNN, y, aunque la unidad de materiales peligrosos que se trasladó hasta el lugar no detectó nada peligroso en una prueba inicial, la investigación continúa abierta.



Los afectados fueron atendidos por el personal médico de la Base Andrews, que determinó que se encontraban estables y les dio el alta, mientras que el edificio donde se abrió el paquete fue evacuado y acordonado por precaución.



Según la CNN, el personal a cargo de la investigación está examinando "propaganda política" que estaba dentro de este paquete.



La Base Andrews es el complejo desde el cual el presidente de EEUU y otros funcionarios de alto nivel entran y salen de Washington en sus traslados oficiales.