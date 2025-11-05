El socialista Mamdani será el alcalde de Nueva York tras derrotar al veterano Cuomo y enfurecer al trumpismo

El fenómeno progresista también se reflejó en otras victorias demócratas: Abigail Spanberger será la primera mujer gobernadora de Virginia y Mikie Sherrill ganó en Nueva Jersey, logrando tres mandatos consecutivos para los demócratas.

El ascenso de Zohran Mamdani en la política neoyorquina ha culminado este martes de madrugada —para los españoles— con una victoria que lo convertirá en el próximo alcalde de Nueva York. A sus 34 años, el pupilo de Bernie Sanders ha derrotado a un exgobernador Andrew Cuomo que se presentó como independiente tras perder las primarias del Partido Demócrata.

Mamdani ha conseguido el 50,5% de los votos, muy por encima del 41,3% de Cuomo y del republicano Curtis Sliwa, que tan solo ha conseguido el 7,3% de los votos, según el recuento publicado por Associated Press con el 83% de los votos escrutados.

Nueva York ha registrado la madrugada de este miércoles la mayor participación en unas elecciones a la alcaldía desde 1969. Según la Junta Electoral de la ciudad, más de dos millones de personas votaron en la reñida contienda.

La campaña ha tensado la relación, más si cabe, entre los dos grandes partidos de Estados Unidos. El presidente Donald Trump llegó a apoyar a Cuomo y amenazó con restringir la financiación federal a la ciudad si se imponía Mamdani. El dirigente republicano trató de disuadir a los neoyorquinos de votarlo por tratarse de un "comunista". Una etiqueta que Mamdani ha arrastrado durante toda la campaña, como la de "yihadista" por ser musulmán.

Nada de eso ha impedido que movilice el apoyo de millones de conciudadanos alarmados por el precio de la vivienda, el aumento de la desigualdad y el incremento del coste de la vida, en general, en una de las ciudades más ricas del mundo.

Lo que propone el candidato ganador es aumentar los impuestos a las grandes fortunas y las multinacionales, congelar los alquileres regulados y ampliar el parque de vivienda pública subvencionada. Esos planes preocupan en Wall Street y en la vieja guardia del Partido Demócrata.

Su distancia respecto al establishment demócrata explica buena parte de su éxito. El pasado 24 de junio dejó atónitos a los analistas al arrasar en las primarias. Desde entonces ha sumado respaldos relevantes, como los de la exvicepresidenta Kamala Harris y la gobernadora Kathy Hochul. La campaña ha recibido además una avalancha de microdonaciones, y ha contrastado con la de un Cuomo que ha recibido millones de dólares de las grandes fortunas de Nueva York.

El propio expresidente Barack Obama contactó con Mamdani en los últimos días para felicitarlo y ofrecerse como "asesor" si llegaba al Ayuntamiento. La portavoz del candidato, Dora Pekec, destacó la sintonía entre ambos en torno a "la necesidad de una política diferente para la ciudad".

A sus 67 años, Cuomo apostó el éxito de su campaña a su experiencia como gobernador. Desde luego no le ayudó que su salida del Gobierno estatal en 2021 se debiera al acoso sexual cometido contra varias trabajadoras, ni su extraña sintonía con el presidente Trump.

El republicano Curtis Sliwa, fundador de los Guardian Angels, quedó relegado a un lejano tercer puesto en una ciudad de fuerte mayoría demócrata. Cuando le preguntaron en la CNN si aceptaría una victoria de Mamdani, respondió con claridad. "Por supuesto", dijo. "¿Por qué no iba a hacerlo?".

En fenómeno Mamdani en Virginia y Nueva Jersey

La candidata demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y pondrá fin a cuatro años de gobierno republicano en el competitivo estado, según las proyecciones de NBC, CNN y Fox.



Los votantes de Virginia eligieron el martes como gobernadora a Abigail Spanberger, quien se convertirá en la primera mujer en gobernar el estado con un 55% de los votos superando por más de un 10% a su principal contrincante, la republicana Winsome Earle-Sears, según el resultado provisional con más del 40 % escrutado.

La demócrata Abigail Spanberger con su familia en el escenario tras su discurso de victoria. Reuters

El fenómeno Mamdani también ha llegado a Nueva Jersey. La demócrata Mikie Sherrill ha derrotado al republicano Jack Ciattarelli, quien contaba con el respaldo de Trump. Sucederá al gobernador demócrata Phil Murphy, cuyo mandato está limitado por ley, lo que marcará la primera vez desde 1961 que un partido gana tres mandatos consecutivos en la mansión del gobernador de Nueva Jersey.

Sherrill, veterana de la Marina que representó a un distrito del norte de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante cuatro mandatos, será la segunda gobernadora del estado.