Al menos tres muertos y once heridos tras estrellarse un avión de UPS en el aeropuerto internacional de Kentucky

Se eleva humo de los restos de un avión de carga MD-11 de UPS tras estrellarse al despegar del aeropuerto de Louisville. Reuters

Al menos tres personas han muerto y otras 11 han resultado heridas tras estrellarse un avión de la empresa UPS tras despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky (Estados Unidos), en la madrugada de este miércoles.

Según ha informado UPS, los fallecidos serían tres miembros de la tripulación que estaban a bordo en el momento del impacto. "Tenemos al menos tres fallecidos y creo que esa cifra va a aumentar", ha afirmado el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en una rueda de prensa.

El avión despegó con un ala en llamas, lo que desató la explosión de la aeronave al impactar contra el suelo mientras una densa columna de humo negro se elevaba. Los canales de televisión locales han difundido vídeos en los que se puede ver la aeronave envuelta en una enorme bola de fuego.

Los escombros del avión comenzaron a arder en la pista tras el accidente, propagándose hasta llegar a varios edificios en una zona industrial cercana a la pista, según informa Reuters. Como consecuencia del impacto, decenas de vuelos han tenido que ser retrasados.

"Hay varios heridos y el incendio sigue activo. Hay muchos cortes de carretera en la zona; por favor, eviten el lugar", dijo el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, en una publicación en redes sociales.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando salía en dirección a Honolulu, de acuerdo con la información ofrecida por la Administración Federal de Aviación (FAA). Según datos de Flightradar24, la aeronave ascendió a una altitud de 175 pies (55 metros de altura) y alcanzó una velocidad de 184 nudos antes de iniciar un descenso brusco.

La Policía solo ha podido adelantar que las razones del choque siguen sujetas a investigación.

Un avión de 34 años

Los registros de la FAA indican que la aeronave involucrada en el accidente, un carguero MD-11, tenía 34 años. Boeing (BA.N) , que canceló el programa MD-11 tras adquirirlo en su fusión con McDonnell Douglas, expresó su preocupación por la seguridad y el bienestar de todos los afectados y anunció que brindará apoyo técnico a la investigación.

Flightradar24 informó que el avión, que comenzó a operar con UPS en 2006, había volado de Louisville a Baltimore el martes por la mañana antes de regresar a Louisville. El vuelo de Louisville a Honolulu suele durar 8 horas y media, según el servicio de seguimiento de vuelos.

La NTSB suele tardar entre 12 y 24 meses en completar una investigación, determinar la existencia de causa probable y emitir recomendaciones para ayudar a evitar incidentes similares.

El aeropuerto de Louisville alberga UPS Worldport, un centro global para las operaciones de carga aérea de la empresa de mensajería y su mayor instalación de manipulación de paquetes del mundo.