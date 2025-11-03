Trump planea extender su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico a cárteles en territorio mexicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Reuters

La Administración Trump estaría planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano, en lo que sería una expansión de su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, según informó este lunes la cadena NBC.

El nuevo despliegue incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, cuyo entrenamiento podría haber ya comenzado, aunque el inicio de la misión aún no es inminente, señala NBC, que cita declaraciones de dos funcionarios estadounidenses en activo y dos exaltos funcionarios con conocimiento de la iniciativa.

Los altos mandos militares estadounidenses y la Casa Blanca actualmente estarían discutiendo sobre el alcance de la misión y todavía no han tomado una decisión final.

En el caso de llevarse a cabo la operación, las fuentes, las fuerzas estadounidenses en México utilizarían principalmente drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y capos de los cárteles. Algunos de estos equipos requieren "la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro", explican las citadas fuentes.

Las tropas movilizadas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían "bajo la autoridad de comunidad de inteligencia estadounidense, bajo lo que se conoce como estatus del Título 50", que se refiere a operaciones encubiertas fuera del marco militar tradicional.

En la misión también está previsto que participen agentes de la CIA y una vez aprobada, sería tratada por Washington con el mayor secretismo, similar al que ha mantenido en los recientes ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y costas del Pacífico, que han dejado decenas de muertos en áreas cercanas a Venezuela y Colombia.

A diferencia de una posible expansión de operaciones contra el narcotráfico en territorio venezolano, la misión que se planearía para México no tendría como objetivo socavar al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, detallaron los funcionarios.

“El Gobierno de Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de Gobierno para abordar las amenazas que representan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses”, explicó a NBC un alto funcionario en respuesta a los reportes.

En febrero pasado, el Gobierno de Trump designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Un mes después comenzaron a surgir reportes sobre una nueva operación antidroga en territorio mexicano.

Rechazo de México

En abril, Trump propuso a Sheinbaum permitir el ingreso de tropas estadounidenses para combatir cárteles en su territorio. La mandataria rechazó categóricamente la oferta.

Mientras tanto, el Comando Norte del ejército de EEUU ha intensificado su vigilancia aérea en la frontera con México, realizando más de 300 vuelos de reconocimiento.

La CIA también ha aumentado el uso de drones para localizar laboratorios de fentanilo, aunque sin emplearlos con fines letales y en coordinación limitada con autoridades mexicanas.

En septiembre pasado, The Washington Post informó de que la Casa Blanca y el Pentágono habrían frenado las sugerencias de funcionarios de la DEA, que instaron a principios de año al Gobierno del republicano a realizar una serie de ataques militares a cárteles de la droga en territorio de México.

Aunque Trump ha insinuado en varias ocasiones su voluntad de atacar a los cárteles de la droga mexicanos en su territorio, hasta el momento su Administración se ha abstenido de hacerlo.

El mandatario republicano ha elogiado la cooperación del Gobierno de Sheinbaum en operaciones conjuntas contra el narcotráfico en la frontera común.