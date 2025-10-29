EEUU comienza a reducir su presencia militar en el flanco oriental de la OTAN: unos 1.000 soldados menos en Rumanía

Tropas de la OTAN participan en el ejercicio «Steadfast Dart 2025» de la OTAN en el campo de entrenamiento de Smardan, cerca de Galati, Rumania, el pasado febrero. Reuters

La Administración de Donald Trump planea reducir el número de tropas presentes en el flanco oriental de la OTAN en plena escalada de tensión con Rusia.

En concreto, Estados Unidos va a retirar parte de las tropas que tiene en Rumania según informó este miércoles su ministro de Defensa Mihail Kogalniceanu.

El Ministerio de Defensa rumano afirmó que la decisión era previsible dados los cambios en las prioridades de Washington, y que aproximadamente 1.000 soldados estadounidenses seguirían estacionados en Rumania. Entre 1.000 y 1.200 soldados estadounidenses fueron relevados hace un mes y no serán reemplazados, según un comunicado.

La decisión, anunciada este miércoles por el Gobierno rumano tras la notificación de Washington, hace temer a los aliados, sobre todo a los del Este, donde más se percibe la amenaza del Kremlin que sea solo el principio del repliegue de Estados Unidos de suelo europeo al que aspira el presidente Donald Trump.

La Administración del republicano quiere centrarse más en el Indo-pacífico y cree que el Viejo Continente debe ocuparse más de su propia seguridad.

Los aliados europeos de Washington ya han sido advertidos por la Administración Trump de que deberán asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad a medida que Estados Unidos se centre más en sus propias fronteras y en la región del Indo-Pacífico.

El Ejército estadounidense, por su parte, afirmó que la decisión de no reemplazar a las tropas estadounidenses que se retiran de Rumania no era "una retirada estadounidense de Europa ni una señal de menor compromiso con la OTAN".

La amenaza rusa

Pero, en un movimiento inusual, los principales legisladores republicanos estadounidenses de los Comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes criticaron duramente esta medida.

"Nos oponemos firmemente a la decisión de no mantener la brigada rotatoria estadounidense en Rumania", señala el comunicado conjunto, que añade que los legisladores están solicitando aclaraciones al Pentágono.

Rumanía, miembro de la UE y la OTAN comparte una frontera terrestre de 650 kilómetros con Ucrania y ha visto cómo drones rusos violaban su espacio aéreo más de 20 veces en los últimos dos años, además de minas flotando en el Mar Negro a lo largo de rutas comerciales y energéticas clave.

El Ministerio de Defensa de Eslovaquia afirmó que la decisión de no reemplazar la brigada rotatoria solo afectaba a Rumania y que la defensa de Eslovaquia estaba garantizada por su brigada multinacional de la OTAN liderada por España.

A pesar de la preocupación en el flanco oriental de la OTAN por la posible reducción de la presencia estadounidense en la región, en un momento en que Rusia continúa la guerra en Ucrania, Trump dejño la puerta abierta en septiembre a que Washington podría aumentar su presencia de tropas en Polonia.

Sin embargo, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, y el asesor presidencial lituano, Deividas Matulionis, afirmaron no haber recibido ninguna información sobre una posible reducción de tropas estadounidenses en su territorio.