El Ejército de EEUU hunde otra supuesta narcolancha en el Caribe operada por el Tren de Aragua y mata a 6 personas

El último ataque de EEUU a una "narcolancha" en el Caribe. Ataque de EEUU contra una "narcolancha" a 23 de octubre de 2025DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU

El Ejército estadounidense hundió otra supuesta narcolancha en aguas del mar Caribe "operada por el Tren de Aragua", en una operación donde murieron seis "narcoterroristas", según informó este viernes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Durante la noche, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el mar Caribe", anunció Hegseth en la red social X.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

El secretario de Guerra aseguró que la Inteligencia de EEUU sabía que "la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas", aunque el Pentágono no ha aportado hasta el momento prueba alguna de ese supuesto transporte de drogas o de las vinculaciones criminales de los tripulantes.



"Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te eliminaremos", amenazó.



Hegseth añadió que este es el "primer ataque nocturno" que las fuerzas estadounidenses llevan a cabo desde que Trump ordenó comenzar esta campaña militar con la intención de frenar el supuesto flujo de drogas a EEUU.

Diez ataques

El de este viernes es el décimo ataque militar de Estados Unidos a supuestas embarcaciones cargadas de droga en el marco de esta ofensiva contra el narcotráfico.

Ocho de estos bombardeos se produjeron en el Caribe con la muerte de más de una treintena de personas y otros dos frente a las costas de Colombia en el Pacífico, en plena escalada de tensión de Washington con Venezuela y Colombia.

El propio Hegseth prometió el miércoles en sus redes sociales que "estos ataques continuarán, día tras día", agregando que no se trata de "simples narcotraficantes", sino del "Al Qaeda" de "nuestro hemisferio y no escaparán de la justicia".

Esta serie de ataques es parte de la campaña del republicano contra lo que él dice es una amenaza "narcoterrorista" que emana de Venezuela y está vinculada a su presidente, Nicolás Maduro, al que no reconoce como legítimo y vincula con el narcotráfico.

Acusación que también Trump ha hecho este fin de semana contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, que fue seguida de un ataque del Ejército estadounidense contra lo que describió como una "narcolancha" a la que vinculó con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, que dejó al menos tres muertos.

El republicano anunció en sus redes sociales el sábado el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico. En un comunicado publicado en la noche del miércoles, el Ministerio de Exteriores colombiano instó a Washington a "cesar este tipo de ataques" y a "respetar las normas que dicta el derecho internacional".

En las últimas semanas, Estados Unidos ha estado aumentando su presencia militar en el Caribe, incluyendo destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados.

La semana pasada, Trump confirmó que también había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

A inicios de este mes, Trump ordenó cortar las relaciones diplomáticas con Venezuela tras un intento de explorar posibles negociaciones a la crisis política del país caribeño.

El pasado agosto, EEUU ofreció 50 millones de dólares por información que condujese al arresto y condena de Maduro por cargos de tráfico de drogas.

En 2020, Washington lo había acusado, durante la primera presidencia de Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares, que luego duplicó.