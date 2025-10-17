Trump se cobra otra víctima: imputan a John Bolton, su exasesor de Seguridad Nacional y uno de sus mayores críticos 

Las claves nuevo Generado con IA John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, ha sido imputado por mal uso de información clasificada. Se le acusa de 18 cargos, entre ellos transmitir y retener información de defensa nacional. Trump se refirió a Bolton como "una mala persona" tras conocerse la noticia de la imputación. Bolton es el tercer exalto funcionario crítico con Trump que enfrenta cargos en menos de un mes.

Un jurado federal de Estados Unidos ha imputado este jueves a John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, y ahora enfrentado a él, por "mal uso de información clasificada", según ha informado el Departamento de Justicia.



El exasesor está acusado de ocho cargos por transmitir información de Defensa nacional y 10 por retenerla.



Bolton, ahora convertido en enemigo de Trump, fue acusado en una corte federal de Maryland después de que Justicia lo solicitara tras iniciar una investigación de unas notas que había escrito en su correo personal, avanzó la cadena CNN.



El exasesor utilizaba supuestamente su correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración de Trump (2017-2021).



Se espera que a partir de este viernes el exasesor asista al tribunal federal de Greenbelt, en Maryland.

La reacción de Trump

Por su parte, Trump cargó contra Bolton tras conocer la noticia por una pregunta de una reportera en el Despacho Oval.



"No sabía eso. Pero creo que es una mala persona. Qué lástima. Así van las cosas", declaró Trump.



La larga acusación contra Bolton describe que como funcionario transcribía mensajes demostrando que sabía que eran secretos gubernamentales de alto secreto, según el documento judicial.



"La investigación del FBI reveló que John Bolton supuestamente transmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y retuvo dichos documentos en su casa, lo que constituye una violación directa de la ley federal", afirmó el director del FBI, Kash Patel.



La fiscal general, Pam Bondi, comentó: "Nadie está por encima de la ley".



Bolton es el tercer exalto funcionario crítico con Trump contra el que se abre una acusación en menos de un mes.



Primero fue exdirector del FBI James Comey, acusado formalmente por obstruir al Congreso y realizar declaraciones falsas, mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario y falsedad documental.