Trump autoriza a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela en plena ofensiva contra el régimen de Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una manifestación para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena, en Caracas el pasado domingo. Reuters

La Administración de Donald Trump, autorizó de manera secreta a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, según reveló este miércoles el New York Times, citando a funcionarios estadounidenses dentro del Gobierno.

Con esta decisión, el republicano intensifica la campaña de presión del republicano contra el régimen de Nicolás Maduro, al que Washington no reconoce como legítimo.

Esta autorización permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales dentro de Venezuela y una serie de misiones en aguas del Caribe, sostiene el periódico, que cita a varios altos cargos estadounidenses.

