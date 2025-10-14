Trump amenaza a España con más aranceles si Sánchez no sube su gasto en Defensa al 5%: "Deberían ser castigados"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, este martes en la Casa Blanca. Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, sigue empeñado en que España aumente su gasto en Defensa al 5% del PIB. El republicano ha vuelto a amenazar este martes con imponer aranceles a España si el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a incrementarlo.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al presidente argentino, Javier Milei, el republicano ha señalado que está "muy descontento" con España, calificando su negativa a incrementar el gasto como "irrespetuosa" con el resto de los socios de la OTAN.

"Es una gran falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en imponerles un castigo comercial mediante aranceles por lo que hicieron. Y creo que podría hacerlo, es increíblemente irrespetuoso, el único de todos los países de la OTAN que dijo eso es España, y creo que debería ser castigada por ello", ha advertido.

Esta amenaza de imponer aranceles no es nueva. Ya el pasado junio, tras la cumbre de la OTAN, el republicano amenazó con hacer pagar el doble de aranceles a España en un futuro acuerdo comercial que negociaría directamente con el Gobierno de Sánchez.

A pesar de que la Comisión Europea es quien gestiona estas competencias para la UE, Trump aseguró entonces que España acabaría pagando más, una potencial amenaza comercial que hasta ahora no ha llegado a materializarse.

El magnate ya mostró su enfado con esta cuestión este mismo lunes cuando al final de la cumbre de paz en Gaza en Sharm El Sheikh, lanzó un dardo a Sánchez, también presente en la ceremonia.

"¿Dónde está España? ¿Estáis intentando persuadirle con el PIB? Bueno, ya llegaremos a eso. Fantástico trabajo estáis haciendo", preguntó el presidente estadounidense en tono de sorna ante una treintena de líderes internacionales buscando con la mirada a la delegación española. Sánchez recibió la pulla entre risas.

Se trataba del primer encuentro entre ambos después de que el pasado jueves propusiera la expulsión de España de la Alianza en una comparecencia conjunta junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

También, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha insistido este martes en que el Gobierno de Sánchez debe cumplir el objetivo de aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB, tal y como la Alianza Atlántica aprobó de forma unánime en la cumbre de La Haya el pasado junio. En contra de lo que sostiene Sánchez, Whitaker ha asegurado que el acuerdo de La Haya no contempla "excepciones ni salvedades" para España.

Sánchez se reafirma

Pese a ello, Sánchez ha reiterado este martes en una entrevista en la Cadena Ser que no piensa moverse un ápice de su posición pese a las amenazas y presiones de Washington.

"España ha llegado al 2 % al que se comprometió y, con ello, ya estamos dando respuesta sobrada a las capacidades que nos pide la OTAN para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos", ha asegurado de manera rotunda.

Moncloa argumenta que compensa el menor gasto con fuertes contribuciones de tropas a las misiones de la OTAN, incluidos despliegues en Letonia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Turquía.

El origen de la polémica se remonta a la cumbre de la OTAN celebrada en junio en La Haya (Países Bajos), en la que todos los Estados miembros, incluida España, firmaron la declaración en la que se comprometen a invertir el 5% del PIB en Defensa en el año 2035.

Sin embargo, al término de esa cumbre, Sánchez se desmarcó asegurando que España no gastará más del 2,1 % de su PIB en Defensa, un porcentaje que consideró más que suficiente para cumplir "en tiempo y forma" todos sus compromisos con las capacidades de la Alianza.

El secretario general, Mark Rutte, cuestionó, por su parte, que el porcentaje establecido por el Ejecutivo español era suficiente para alcanzar sus objetivos. "Hay un acuerdo sobre no estar de acuerdo en que ellos piensan que pueden alcanzar los objetivos de capacidades con un 2,1 % del PIB; la OTAN dice que tiene que ser el 3,5 % como para todos los otros aliados", señaló el también exprimer ministro de los Países Bajos.

A finales de agosto, el Gobierno estadounidense también amenazó a Sánchez de que un gasto del 2% en Defensa era insuficiente y advirtió de graves consecuencias si España no alcanza el 5%.