La potente explosión redujo a cenizas la fábrica. Captura de Live Sky 5.

EEUU

Varios muertos y desaparecidos tras una fuerte explosión en una fábrica de explosivos militares en el estado de Tennessee

Publicada
Actualizada

Varias personas han muerto y otras se encuentran desaparecidas tras la explosión de una fábrica de explosivos militares en el estado de Tennessee (EEUU).

