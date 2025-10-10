Varios muertos y desaparecidos tras una fuerte explosión en una fábrica de explosivos militares en el estado de Tennessee

Varias personas han muerto y otras se encuentran desaparecidas tras la explosión de una fábrica de explosivos militares en el estado de Tennessee (EEUU).

🚨 BREAKING



A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

