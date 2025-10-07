Trump aumenta la presión sobre Maduro y da la orden de romper relaciones diplomáticas con Venezuela

La posibilidad de un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela sigue in crescendo. El presidente Donald Trump ha decidido cancelar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento, según confirman fuentes de la Administración norteamericana.

La decisión, adelantada por The New York Times, se produce a rebufo de un despliegue militar sin precedentes en el Caribe y de una serie de ataques en la costa venezolana contra supuestas narcolanchas. Este órdago de Trump pondría fin a las gestiones que Grenell había encabezado con el Gobierno venezolano, destinadas a explorar posibles negociaciones entre ambos países.

Trump dijo hace unos días ante el Congreso que EEUU está involucrado en "un conflicto armado no internacional" con los carteles de la droga, que su Administración ha definido como organizaciones terroristas. Además, ha señalado a Nicolás Maduro, por quien ofrece 50 millones de dólares a quien ofrezca información que conduzca a su arresto, como el líder del Cartel de los Soles.

Dos de las narcolanchas destruidas por EEUU. Casa Blanca / Reuters

Según el informe filtrado, la orden presidencial fue comunicada directamente por Trump a Grenell el pasado jueves en el Despacho Oval, donde se encontraban altos mandos militares, y se aplicará de inmediato, deteniendo cualquier iniciativa diplomática en curso hacia el régimen chavista.

A pesar de que el mandatario, en un discurso este domingo en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, sugirió que las operaciones antidroga podrían ampliarse del mar a tierra, fuentes citadas por la agencia Reuters deslizan que el mandatario republicano no se ha decidido todavía a dar luz verde a esta segunda fase de su plan.

El Ejército estadounidense mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Maduro, por su parte, ha defendido que se trata de un intento para propiciar "un cambio de régimen" e imponer "Gobiernos títeres" en Venezuela.

Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos cinco embarcaciones en el Caribe Sur justificando que transportaban droga en dirección a EEUU. Estas operaciones se han saldado con la muerte de una veintena de personas.

The New York Times informó también hace unos días de que en la Casa Blanca se está trazando una campaña más amplia para aumentar la presión militar sobre el régimen chavista, con el objetivo de forzar la salida de Maduro del poder. Un plan que estaría encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Pedro Urruchurtu, asesor de María Corina Machado, aseguró que incluso existe un plan detallado para las primeras 100 horas posteriores a una hipotética caída de Maduro, que incluiría la transferencia de poder a Edmundo González, opositor exiliado en España y considerado por observadores internacionales como el verdadero vencedor de las elecciones de 2024.