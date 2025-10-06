Trump desvela otro ataque a una narcolancha en la costa de Venezuela y defiende su política: "Es un acto de bondad"

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron en la noche del sábado otro ataque contra una supuesta narcolancha que se desplazaba cerca de la costa de Venezuela, según ha confirmado el presidente Donald Trump. El mandatario republicano, en un contexto de aumento de tensión con Caracas, sugirió que pronto podría dar orden de trasladar las operaciones antinarcóticos del mar a tierra.

"En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles… Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca, ya nadie quiere entrar al agua", subrayó Trump en su discurso de celebración del 250º aniversario de la Armada de Estados Unidos, en la Estación Naval de Norfolk, Virginia.

Durante su intervención, el presidente de EEUU se refirió al más reciente ataque que habría ocurrido el sábado por la noche, sin entrar en pormenores o compartir imágenes de la operación, como hizo otras veces. Al ser preguntado por la prensa a su regreso a la Casa Blanca dijo que su equipo "dará esos detalles" en las próximas horas.

Trump, durante su discurso en la base naval de Norfolk. Jonathan Ernst Reuters

Trump defendió esta política, cuestionada por algunos juristas, como "un acto de bondad". También advirtió que al no encontrar traficantes de droga en el mar "ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo", con lo que eleva la tensión desatada frente a las costas de Venezuela.

El presidente venezolano Nicolás Maduro publicó un videomensaje en Telegram poco después del anuncio de Trump, en el que condenó la agresión estadounidense y afirmó que el país contaba con apoyo diplomático. "Nuestro pueblo nunca ha tenido ni tendrá miedo de defender su derecho a vivir y ser libre", prometió el líder chavista. "Estaremos preparados para afrontar cualquier escenario".

El viernes pasado, el Pentágono informó de otro ataque militar en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga, lo que marcaba el cuarto operativo desde principios de septiembre. Al menos 21 personas han muerto en los ataques hasta el momento, según funcionarios estadounidenses.

"Cada uno de esos botes es el responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y familias, y cuando lo miras desde este punto de vista lo que estamos haciendo es un acto de bondad", remarcó el mandatario frente a las tropas y a la sombra del portaaviones Harry S. Truman.