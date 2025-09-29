Trump obliga a Netanyahu a pedir perdón a Catar por el ataque contra Hamás en Doha y su coalición se lo reprocha

El presidente estadounidense, Trump, se reúne con el primer ministro israelí, Netanyahu, en la Casa Blanca en Washington. Reuters

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió disculpas a su homólogo catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por el ataque aéreo israelí en Doha que acabó con la vida de un miembro del servicio de seguridad interior de Catar.

El gesto tuvo lugar en una reunión convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la visita oficial de Netanyahu a la Casa Blanca.

Varios medios estadounidenses informan de que el mandamás israelí compartió su “profundo pesar” por la muerte del agente y reconoció que la operación contra mandos de Hamás durante las negociaciones sobre rehenes supuso una violación de la soberanía catarí.

Netanyahu aseguró que Israel no repetirá una acción igual.

El primer ministro catarí aceptó las disculpas y subrayó la disposición de su país a continuar trabajando por la estabilidad regional. Ambos se comprometieron, a instancias de Trump, a crear un mecanismo trilateral que refuerce la coordinación, facilite la comunicación y reduzca los desencuentros entre Israel y Catar.

La Casa Blanca calificó el acuerdo como un paso hacia la cooperación y enmarcó el entendimiento en su plan para poner fin a la guerra en Gaza y avanzar hacia un escenario más seguro en Oriente Próximo.

La disculpa, sin embargo, ha provocado una fuerte reacción en Tel Aviv. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, calificó el ataque en Doha de “justo y sumamente moral” y tachó a Catar de “Estado enemigo” por su apoyo al terrorismo.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, evocó el aniversario del Acuerdo de Múnich para acusar a Netanyahu de elegir la “vergüenza” frente a un país que financia a Hamás.

Desde la oposición, el presidente del partido Demócratas, Yair Golan, habló de “humillación” y pidió la salida del primer ministro para poder derrotar al movimiento islamista. El líder de Israel Beitenu, Avigdor Liberman, denunció que Netanyahu se disculpe con Catar mientras “nunca lo ha hecho con el pueblo de Israel” por las víctimas del 7 de octubre.

También la ministra de Asentamientos, Orit Strook, cuestionó en redes sociales si Catar se disculpó por esa misma fecha. En el campo centrista, la diputada de Yesh Atid, Merav Cohen, defendió que, si la disculpa sirve para facilitar un acuerdo de liberación de rehenes, resulta necesaria porque “los secuestrados son más importantes”.

La disculpa de Israel tiene precedentes. El corresponsal de The Economist Gregg Carlstrom recordó que en 1997 Netanyahu tuvo que disculparse ante el rey de Jordania por un intento fallido de asesinar en Ammán a Jaled Meshal, entonces jefe de Hamás.