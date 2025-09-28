Varios heridos en una iglesia en Michigan en un tiroteo.

EEUU

Al menos 9 heridos en un tiroteo en una iglesia en Michigan: la catedral está en llamas y el tirador abatido

Según las autoridades locales, ya no existe amenaza para el público. 

Al menos nueve personas han resultado heridas este domingo en un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo en Michigan, Estados Unidos, y que se encuentra en llamas. La Policía ha confirmado que el tirador ha sido abatido.

"Ha habido un tirador activo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay múltiples víctimas y el tirador ha sido abatido. En este momento no hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas", ha informado el Departamento de Policía de la localidad en una publicación en Facebook.

El Departamento de Policía declaró que aún no dispone de los nombres de las víctimas e instaron a la población a permanecer alejada de la zona.

Al lugar se han desplazado agentes del FBI, según ha afirmado la fiscal general de EEUU, Pam Bondi.

"Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia", ha añadido Bondi.

Por su parte, el director del FBI, Kas Patel, ha puesto a sus agentes a disposición de las autoridades locales, según informa Efe, y ha definido el suceso como un acto "cobarde y criminal".

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo que "la violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable".

