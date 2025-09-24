Una misteriosa estatua colocada delante del Capitolio celebra la amistad "duradera" de Trump y Jeffrey Epstein

Dos hombres agarrados de la mano y celebrando su amistad. Esa es la escena que inmortaliza una misteriosa estatua aparecida este martes en el National Mall, en Washington, justo delante del Capitolio, el símbolo de la democracia estadounidense. Lo llamativo es que la estatua representa al presidente Donald Trump y al pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein.

La obra, titulada Best Friends Forever (Mejores amigos por siempre), fue instalada por un colectivo artístico anónimo y permanecerá hasta el domingo bajo un permiso otorgado por el Servicio de Parques Nacionales.

La escultura, elaborada con espuma y resina pintada para simular bronce, incluye placas con inscripciones irónicas que aluden a la supuesta cercanía entre Trump y Epstein, una de las sombras que persiguen al mandatario republicano. Una de ellas celebra "el vínculo duradero" entre ambos, lo que ha generado polémica inmediata en redes sociales y entre los curiosos.

La Casa Blanca ha reaccionado con rapidez al montaje, calificándolo de "provocación política" y recordando que Trump "expulsó a Epstein de su club hace años por ser un 'raro'", negando cualquier relación estrecha con el financiero.

El mandatario ha insistido en que se distanció de Epstein mucho antes de que salieran a la luz los casos judiciales que lo involucraron. Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores y tráfico de personas, fue arrestado en 2019 y murió en prisión federal en circunstancias que desataron controversia. Sus vínculos con figuras poderosas, entre ellas Trump, Bill Clinton y el príncipe.

La semana pasada el Congreso de EEUU publicó nuevos documentos relacionados con Epstein, entre ellos una lista de contactos personales entre los que aparece Trump. Hace poco también salió a la luz que el presidente envió al empresario una carta "obscena" por su 50 cumpleaños con el dibujo de una mujer desnuda. Aunque ha negado su autoría, el papel incluye una firma manuscrita con el nombre "Donald", muy similar a la rúbrica que estampa en todos los documentos oficiales.

No es la primera vez que una obra crítica con Trump aparece en el National Mall. Una pila de excrementos de bronce colocada sobre un escritorio del Congreso fue colocada para "honrar" a los asaltantes del Capitolio del 6 de enero. Otro ejemplo fue una estatua titulada Aprobado por el dictador, que presenta un pulgar dorado aplastando la corona de la Estatua de la Libertad y que recoge en la base citas de aprobación de Trump de Vladímir Putin, Jair Bolsonaro, Kim Jong-un y Viktor Orbán.