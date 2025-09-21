Trump advierte de que Venezuela pagará un "precio incalculable" si no readmite a sus presos que están en EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha avisado de que Venezuela pagará un "precio incalculable" si no readmite a sus "presos" que están en Estados Unidos.



"Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos, y la gente de instituciones mentales, que incluye a los peores asilos de dementes del mundo, que el 'liderazgo' venezolano ha obligado a ir a EEUU", escribió Trump en Truth Social.

Trump agregó también que "miles de personas han sido gravemente heridas e incluso asesinadas por esos monstruos".

El mandatario estadounidense hace esta declaración en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

EEUU ha hundido ya cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico, cerca de las costas venezolanas. Al menos tres de ellas procedían de Venezuela. El origen de la cuarta todavía es desconocido.

Maduro se prepara

Por otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado este sábado que confía en que los campesinos de su país se preparen "integralmente" para "tomar las armas" y defender la nación si fuera agredida por Estados Unidos.

"Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles, y no exagero si digo millones, de campesinos y campesinas estén preparados para tomar las armas y defender la República Bolivariana de Venezuela si fuera agredida por el imperio norteamericano", dijo el mandatario en el acto de fundación de esta unión.

Maduro señaló que si Venezuela es "agredida" por Estados Unidos se mantendría "esta patria grande, rebelde, en resistencia prolongada y libre, siempre libre".



"Nuestra lucha es por la paz, como decía el libertador Simón Bolívar", añadió. El presidente sostuvo que Venezuela está más unida que nunca para "garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo".



En esta línea, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplegó este sábado en distintas comunidades de Venezuela para enseñar el "manejo de armas" como parte del plan de adiestramiento en defensa de EEUU.



En Caracas, los militares salieron en caravana por distintas vías hasta llegar al sector popular de El Valle, donde el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que esta jornada marca un "hito" en la "revolución militar" del país.

Esta situación se produce un mes después de que EEUU incrementase su presencia militar en aguas internacionales justificando la necesidad de "combatir el narcotráfico" y con el foco en el Cartel de los Soles que, según la Administración Trump, está liderado por Maduro.



Mientras tanto, Trump ha equiparado en numerosas ocasiones a los inmigrantes en EEUU con criminales y enfermos mentales, un argumento con el que ha desarrollado su agresiva campaña de arrestos y deportaciones.



También ha invocado una ley utilizada en tiempos de guerra, ahora disputada en los tribunales, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, declarada terrorista por el Gobierno de EEUU.



De acuerdo con cifras del Gobierno de Nicolás Maduro, más de 13.000 migrantes han regresado a Venezuela desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.