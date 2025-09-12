Trump dice que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido: "Espero que le condenen a muerte"

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, en una fotos distribuidas por el FBI. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido. Se trata de un joven de 22 años de Utah, según The New York Post, aunque no ha trascendido su identidad.

"Creo que lo tenemos. Espero que le condenen a muerte", ha afirmado Trump en una entrevista en Fox News en la que ha explicado que fue el padre del sospechoso quien lo entregó a las autoridades policiales.

En estos momentos el presunto asesino de Kirk, activista ultraconservador y gran aliado de Trump, está bajo custodia. Fue detenido este jueves a las 23:00 horas -hora local- a 400 kilómetros del campus de la Universidad Utah Valley donde Kirk fue asesinado, muy cerca del Parque Nacional Zion.

Este jueves el FBI difundió imágenes de seguridad en las que se ve a un hombre vestido de negro descendiendo del techo de un edificio de la Universidad Utah Valley y huyendo por una autopista cercana.

El sospechoso es un joven blanco que en el momento del atentado llevaba gorra, gafas de sol y sudadera oscura con la bandera de Estados Unidos.

Cerca del lugar del atentado, en una zona boscosa y envuelto en una toalla, se encontró este jueves un rifle "de alta potencia" y calibre .30 que podría haber disparado el asesino. Este arma se utiliza, como ha publicado EL ESPAÑOL, para cazar jabalíes.

También se habrían encontrado municiones del calibre .30-06 grabadas con expresiones de ideología antifascista y a favor de las personas transexuales.

En portada | A la caza del francotirador que disparó a Charlie Kirk

Trump ha señalado que no ha visto el vídeo del tiroteo contra Charlie Kirk. "No quería recordar a Charlie así. Es horrible, es lo que he oído, simplemente horrible. No se lo merecía", ha dicho.

Y ha añadido que su viuda, Erika Kirk, "está devastada" y que mantendrá la actividad de Turning Point, la asociación sin ánimo de lucro que creó su marido y cuya misión es promover los ideales conservadores y ultraconservadores en universidades con tendencia liberal de todo el país.

El Gobierno de EEUU otorgará a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil del país.

Asesinado de un tiro

Charlie Kirk, de 31 años, participaba en un foro universitario en la Universidad de Utha Valley, donde debatía con un grupo de estudiantes, cuando recibió un disparo en el cuello que acabó con su vida.

Carismático cofundador y presidente de Turning Point USA, una influyente organización de extrema derecha enfocada en el activismo universitario y una de las principales fuentes de financiación del movimiento MAGA, fue declarado muerto en un hospital local horas después de recibir el tiro en el cuello.

Su asesinato ha asomado todavía más a Estados Unidos al abismo de la violencia política.

El activista pro-Trump, Charlie Kirk, es asesinado en Utah

El asesino llegó al campus de la Universidad del Valle de Utah unos minutos antes de que comenzara el evento y se le pudo ver en un video de la cámara de seguridad subiendo las escaleras para llegar a un techo cercano antes de disparar un solo tiro.

Tras el asesinato, dos hombres fueron detenidos y uno de ellos interrogado, pero ambos fueron puestos en libertad por no tener ningún vínculo con los hechos.

Turning Point, su organización ultra

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Charlie Kirk fundó Turning Point USA con tan solo 18 años.

Esta organización, altavoz del ultraconservadurismo, es una de las principales fuentes de financiación del movimiento MAGA, que considera a Kirk, de 31 años, uno de sus máximos referentes por su defensa del proteccionismo económico, del control estricto de fronteras, de los valores judeocristianos y de la familia tradicional y del uso de armas.

Con presencia en más de 3.500 campus y con más de 250.000 miembros, Turning Point -Punto de inflexión-, ingresó 85 millones de dólares en 2024 procedentes de donaciones que se han disparado en los últimos meses tras su defensa pública de Donald Trump y de su amigo personal, el vicepresidente JD Vance.

Sin embargo, varias entidades de EEUU han advertido que su financiación no sólo roza la ilegalidad, también que no emplea un auditor independiente para auditar sus cuentas como exige la ley y que sus líderes, entre ellos el propio Kirk, se han enriquecido mientras defendían al presidente de Estados Unidos.

Según informa ProPublica, en los últimos años Charlie Kirk se había subido el sueldo hasta los 300.000 dólares llegando, incluso, a comprarse una vivienda valorada en 855.000 dólares en Longboat Key, Florida.

Kirk creó esta organización en 2012, con apenas 18 años, y desde entonces, según señala su web, el movimiento ha tenido como meta "construir la red de activismo de base conservadora más organizada, activa y poderosa en escuelas secundarias y universidades" de todo Estados Unidos.

En la actualidad se trata de la organización juvenil más grande y de mayor crecimiento de Estados Unidos