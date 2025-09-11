A la caza del francotirador de Charlie Kirk: la Policía y el FBI buscan al asesino tras dejar en libertad a dos personas

¿Quién es y dónde se esconde el asesino de Charlie Kirk? A ambos interrogantes tratan de responder la Policía y los agentes federales estadounidenses, sumergidos en una intensa búsqueda del francotirador que mató desde un tejado al activista ultraconservador y gran aliado de Donald Trump con un certero disparo en el cuello cuando intervenía en un multitudinario evento en la Universidad del Valle de Utah.

El FBI ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para intentar esclarecer un ataque que se considera "intencionado" y que Trump ha achacado a la "izquierda radical". El gobernador de Utah también calificó lo ocurrido con Kirk, de 31 años y voz de los conservadores más jóvenes de EEUU, como un "asesinato político".

"El FBI está trabajando junto con nuestros socios policiales locales y estatales en Utah para investigar a fondo y buscar justicia en el fatal tiroteo de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", confirmó el FBI en un mensaje publicado en la red social X. La agencia compartió un enlace en el que cualquier persona que tenga información o imágenes del suceso, registrado a plena luz del día, pueda compartirlas para "ayudar a obtener más respuestas".

Aunque a lo largo de la tarde del miércoles se produjeron varias detenciones, las autoridades pusieron en libertad a los sospechosos. El tirador, que disparó a unos 150 metros de distancia desde la carpa en la que se encontraba Kirk, delante de varios miles de personas, se dio a la fuga y se encuentra en paradero desconocido.

Kirk, carismático cofundador y presidente de Turning Point USA, una influyente organización de extrema derecha enfocada en el activismo universitario y una de las principales fuentes de financiación del movimiento MAGA, fue declarado muerto en un hospital local horas después de recibir el tiro en el cuello. Su asesinato ha asomado todavía más a Estados Unidos al abismo de la violencia política.

La información brindada por las autoridades es bastante escasa de momento. "Se cree que el tiroteo fue un ataque intencionado. Se cree que el tirador disparó desde el techo de un edificio hacia el lugar del acto público en el patio estudiantil. No se pueden proporcionar aclaraciones adicionales para proteger la integridad de la investigación", ha afirmado el Departamento de Seguridad Pública de Utah, que comparte con el FBI el liderazgo de las pesquisas.

Una cámara de seguridad del campus universitario recogió la imagen de una persona, el supuesto francotirador, vestida completamente de oscuro. Sin embargo, unas ocho horas después del asesinato, las autoridades afirmaron que aún no tenían a ningún sospechoso bajo custodia.

La Policía estatal emitió un comunicado el miércoles por la noche indicando que dos hombres habían sido detenidos y uno de ellos interrogado, pero ambos fueron puestos en libertad. "No existen vínculos actuales con el tiroteo con ninguno de estos individuos. Hay una investigación en curso y se está buscando al tirador", se explicaba en la nota.

El activista y comentarista estadounidense de derecha Charlie Kirk en el un evento en el que ha sido asesinado. Reuters

Uno de los dos detenidos, un hombre mayor del que se compartieron fotos en las redes sociales y que fue acusado de obstrucción a la Justicia, es conocido por los locales como un "moscardón político", según el periódico Salt Lake Tribune.

En la noche del miércoles la Policía detalló que los investigadores estaban recabando pistas en "múltiples escenas del crimen". El director del FBI, Kash Patel, confirmó a través de las redes sociales que "nuestra investigación continúa".

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Charlie Kirk fundó Turning Point USA con tan solo 18 años. Desde entonces, sus charlas en universidades estadounidenses difundiendo y elogiando las ideas de Donald Trump son habituales, a pesar de que, según él, son "centros de adoctrinamiento liberal". Su relación con el presidente era estrecha e incluso acudió a su acto de investidura.

El lugar donde estaba hablando Kirk en el momento de recibir el disparo. Jim Urquhart Reuters

Sus intervenciones solían ser controvertidas. En uno de los eventos religiosos celebrados por la organización TPUSA en abril de 2023, Kirk aseguró que "merece la pena pagar el precio, lamentablemente, de algunas muertes por arma de fuego cada año para poder conservar la Segunda Enmienda".

"Tener una ciudadanía armada tiene un precio, y eso es parte de la libertad", señalaba. Paradójicamente, la última palabra que ha dicho antes de recibir un disparo mortal en el cuello fue "violencia".

El activista había escrito varios libros, entre ellos The MAGA Doctrine, en los que defendió posturas como el libre mercado, el capitalismo, el individualismo o el gobierno limitado. Kirk promovía una fuerte oposición a lo que él llamaba la "agenda woke", en referencia a la ideología de género, y estaba a favor del derecho a portar armas y del control migratorio estricto.

En su podcast en directo The Charlie Kirk Show comentaba la política estadounidense desde una perspectiva conservadora. También era un habitual de medios de comunicación como Fox News y tenía una fuerte influencia en redes sociales: solo en Instagram contaba con 7 millones de seguidores.