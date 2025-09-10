Disparan en el cuello al activista pro-Trump y comentarista político Charlie Kirk en un acto: hay un sospechoso detenido

En los vídeos que circulan por redes sociales se puede apreciar cómo un impacto de bala le alcanza a la altura del cuello mientras habla ante decenas de personas.

Charlie Kirk, comentarista conservador de Estados Unidos y activista pro-Trump, ha recibido un disparo en el cuello este miércoles mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, según informan medios estadounidenses.

Un portavoz de la universidad ha confirmado que hay un sospechoso detenido.

En los vídeos que circulan por redes sociales se puede apreciar cómo un impacto de bala le alcanza a la altura del cuello mientras habla delante de decenas de personas bajo una carpa. Según la cadena Fox, Kirk ha sido hospitalizado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha reaccionado a este suceso "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran tipo de pies a cabeza", ha escrito el magnate en sus redes sociales.

El senador de Utah, Mike Lee, también se ha pronunciado poco después de que se conociera la noticia: “Estoy siguiendo la situación en Utah Valley University de cerca. Por favor, únanse a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes presentes allí”.

