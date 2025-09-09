El padre de una víctima de un tiroteo escolar en EEUU lleva la polémica de las armas al teatro y clona con IA a su hijo muerto

Manuel Oliver perdió a su hijo Joaquín, conocido como “Guac”, en la masacre de Parkland de 2018.

Desde entonces, junto a su esposa Patricia, ha transformado su duelo en un activismo creativo que mezcla arte, denuncia y provocación.

Ahora prepara en Los Ángeles el estreno de Guac, un monólogo teatral con el que busca sacudir conciencias sobre la epidemia de violencia armada en EEUU, según cuenta Los Angeles Times.

Manuel Oliver, father of Parkland shooting victim Joaquin Oliver, transforms his grief into activism through an unconventional theater piece.#gunviolence #parklandshooting #fullframe #features pic.twitter.com/TCn3QSMNck — CGTN America (@cgtnamerica) August 27, 2025

El matrimonio Oliver lleva más de seis años reclamando un cambio legislativo que nunca llega.

“Queremos seguir siendo padres, es un derecho que tenemos”, afirma Manuel, que se resiste a aceptar que la muerte de su hijo quede reducida a “pensamientos y oraciones”, la respuesta rutinaria de la clase política tras cada matanza.

Teatro como herramienta

El espectáculo, coescrito por el dramaturgo James Clements y dirigido por Michael Cotey, se estrenará en octubre en el Kirk Douglas Theatre de Culver City.

Durante cien minutos, Oliver reconstruye la vida de su hijo y su trágica muerte, simbolizando con golpes de martillo los disparos que recibió. Pero insiste en que no es un show para llorar, sino una llamada a la acción.

“Guac” nació de la frustración de los Oliver con las entrevistas de 30 segundos en televisión.

Querían un espacio donde explicar sin interrupciones por qué la violencia armada se ha convertido en la primera causa de muerte infantil en EEUU.

Activismo sin tregua

El matrimonio ha recorrido el país en un autobús escolar pintado de naranja con lemas como “Enough Is Enough” ("Basta es Basta").

También fundaron la organización Change the Ref, que impulsa a los jóvenes a reclamar reformas mediante arte urbano y educación.

Entre sus campañas figuran rollos de papel higiénico con frases de políticos tras tiroteos y un libro infantil ilustrado por Patricia titulado Joaquín’s First School Shooting.

“Si no hablas de las armas, no resuelves el problema”, sentencia Manuel.

Uso de IA

Su acción más polémica llegó el pasado agosto, cuando presentaron un avatar digital de Joaquín, creado a partir de sus escritos y publicaciones en redes.

La recreación apareció en una entrevista con Jim Acosta coincidiendo con el que habría sido su 25º cumpleaños. La iniciativa desató críticas feroces, acusándolos de manipulación.

Manuel defiende la decisión: “Perdí a mi hijo, quiero escucharlo otra vez. No es asunto de nadie más”. Para él, la ofensa no está en la tecnología, sino en el hecho de que un adolescente fuese asesinado a tiros en su escuela.

Mensaje a Trump

Oliver, que no se identifica con ningún partido, lanza incluso un desafío al actual presidente: “Si Donald Trump firma un decreto que prohíba las armas de asalto, establezca verificaciones universales y almacenamiento seguro, podría ganar el Nobel de la Paz”.

Él mismo admite que es improbable, pero insiste en que la lucha debe continuar: “Nosotros somos el recordatorio de lo que sucede cada día en este país”.