Donald Trump planea cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos a 'Departamento de la Guerra'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto firmar este viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de “Departamento de Guerra”, según adelantó este jueves un alto cargo de la Casa Blanca.

La medida permitirá al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a otros responsables del Pentágono utilizar denominaciones como “Secretario de Guerra”, “Departamento de Guerra” o “Vicesecretario de Guerra” en su correspondencia oficial y en las comunicaciones públicas, de acuerdo con una ficha informativa difundida por la Casa Blanca.

La iniciativa, que marcaría con fuerza el sello de Trump en la mayor institución del Gobierno y que podría costar cientos de millones de dólares, instruye a Hegseth a proponer las reformas legales y ejecutivas necesarias para hacer permanente el cambio de nombre.

Desde que llegó al poder en enero, Trump se ha propuesto rebautizar diversos lugares e instituciones, como el golfo de México, y restaurar los nombres originales de bases militares modificados tras las protestas por la justicia racial.

Los cambios de denominación en departamentos federales son poco habituales y requieren la aprobación del Congreso. Sin embargo, los republicanos cuentan con ajustadas mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y sus líderes han mostrado hasta ahora escasa voluntad de enfrentarse a las iniciativas de Trump.

El Departamento de Defensa se llamó originalmente Departamento de Guerra hasta 1949, cuando el Congreso decidió unificar al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tras la Segunda Guerra Mundial. Según los historiadores, el nuevo nombre reflejaba el objetivo de la era nuclear: enfocarse en evitar los conflictos.

Volver a cambiarlo supondría un gasto importante, ya que habría que actualizar señalizaciones, membretes y documentación no solo en el Pentágono, en Washington D.C., sino también en bases militares de todo el mundo.

Un ejemplo reciente: el intento del expresidente Joe Biden de renombrar nueve bases dedicadas a líderes confederados iba a costarle al Ejército 39 millones de dólares, hasta que Hegseth lo anuló a principios de este año.

El equipo de reducción del gasto público de la Administración Trump, bautizado como Departamento de Eficiencia Gubernamental, lleva tiempo impulsando recortes en el Pentágono con el objetivo declarado de ahorrar recursos.

“No es solo una cuestión de palabras”

Los críticos consideran que la operación de renombrar el departamento es no solo cara, sino también una distracción innecesaria para el Pentágono.

Hegseth defiende lo contrario: asegura que el cambio “no se trata solo de palabras, sino de reivindicar el ethos guerrero”.

Este año, uno de los aliados más cercanos a Trump en el Congreso, el republicano James Comer —presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes— presentó un proyecto de ley para facilitar que un presidente pueda reorganizar y renombrar agencias federales.

“Lo vamos a hacer. Estoy seguro de que el Congreso lo respaldará si hace falta… ‘Defensa’ suena demasiado defensivo. Queremos ser defensivos, pero también ofensivos cuando sea necesario”, declaró Trump el mes pasado.

Ya en junio, el presidente insinuó que el nombre actual se adoptó en su día por “corrección política”.

Para algunos miembros de su equipo, sin embargo, la idea viene de mucho antes. Durante su primer mandato, Kash Patel —hoy director del FBI y que entonces trabajó brevemente en el Pentágono— cerraba sus correos electrónicos con la fórmula: “Jefe de Gabinete del Secretario de Defensa y del Departamento de Guerra”.

“Lo veo como un homenaje a la historia y la tradición del Departamento de Defensa”, dijo Patel a Reuters en 2021.