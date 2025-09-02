Un juez dictamina que Trump violó la ley federal al enviar a la Guardia Nacional a las protestas migratorias de Los Ángeles

Un juez federal ha dictaminado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, violaron la ley federal al desplegar tropas de la Guardia Nacional durante las protestas migratorias que se llevaron a cabo en Los Ángeles el pasado junio.

El magistrado Charles Breyer ha concluido que el uso de miles de miembros de la Guardia Nacional de California y de la Infantería de Marina de Estados Unidos por parte de la Administración Trump en las redadas de Los Ángeles contravino la Ley Posse Comitatus, una legislación del siglo XIX que prohíbe el uso de tropas para fines de aplicación de la ley nacional, según informa la CNN.

Por su parte,los abogados del gobierno republicano defienden que el Ejército estaba protegiendo a los agentes federales.

"El juicio demostró que los demandados utilizaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo era ocultada por armaduras de protección) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, ejercer control de multitudes y, en general, demostrar una presencia militar en los alrededores de Los Ángeles. En resumen, los demandados violaron la Ley Posse Comitatus", ha asegurado el magistrado.

El pasado mes de junio, el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, demandaron a la Administración Trump y pidieron al tribunal que anulara “la acción ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California”, recoge la agencia Efe.

Además, el juez Breyer prohibió a la Casa Blanca "desplegar, ordenar, instruir, entrenar o utilizar a la Guardia Nacional actualmente desplegada en California, así como a cualquier tropa militar previamente desplegada en California".

El magistrado ha matizado que, entre otros asuntos, no podrán participar "en arrestos, detenciones, registros, incautaciones, patrullas de seguridad, control de tráfico, control de multitudes, control de disturbios, recolección de pruebas, interrogatorios o actuar como informantes".

Esta prohibición se extenderá hasta que la Administración de Trump "cumpla con los requisitos de una excepción constitucional o legal válida".

La Casa Blanca y California se han enfrentado en los últimos meses por la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional para contener las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias, una medida rechazada por las autoridades estatales y que desde 1965 no se hacía sin solicitud al gobernador correspondiente.

Trump llegó a desplegar cerca de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

El presidente también ha ordenadola activación de más de 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. tras poner al Departamento de Policía de la capital bajo control federal, como parte de una campaña contra la “ola de delitos” en la ciudad, ante el rechazo de las autoridades locales.

En los últimos días ha redoblado las amenazas de emitir órdenes similares en Chicago, a la que calificó este martes como "la peor y más peligrosa ciudad del mundo, con diferencia".