Un tribunal de apelación declara ilegales los aranceles de Trump pero los mantiene vigentes hasta el 14 de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , asiste a una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 26 de agosto de 2025 Reuters

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este pasado viernes que el presidente, Donald Trump, no tenía derecho legal para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de estos están fuera del marco legal. Sin embargo, la política arancelaria de Trump seguirá vigente hasta el 14 de octubre.



El dictamen, según el fallo emitido por el tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, pretende dar tiempo a una posible apelación de la Administración Trump ante la Corte Suprema de Justicia de EEUU.

El presidente ha reaccionado asegurando que recurrirá ese fallo en un mensaje en Truth Social: "TODOS LOS ARANCELES ESTÁN AÚN EN VIGOR! Hoy, una corte de apelación altamente partidista dijo incorrectamente que nuestros aranceles deberían eliminarse, pero saben que los Estados Unidos de América ganarán al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país".

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

No obstante, este fallo es el segundo revés judicial para la política arancelaria de Trump: reafirma un fallo previo emitido en mayo por un tribunal especializado en comercio en Nueva York que ya advertía sobre la ilegalidad de los aranceles.



La decisión confirma que Trump "se extralimitó" en su autoridad al usar una ley de 1977, conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para imponer sus impuestos aduaneros. Esta ley otorga al presidente de EEUU la facultad de abordar amenazas inusuales y extraordinarias durante emergencias nacionales.

De hecho, este es el principal argumento del fallo, mientras que el magnate republicano ha estado utilizando los aranceles para ejercer presión política a nivel internacional y negociar acuerdos comerciales con países que exportan bienes a Estados Unidos.

"El estatuto otorga al presidente una autoridad significativa para tomar una serie de medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas medidas incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de imponer impuestos", declara el tribunal.

Trump justificó su política arancelaria en que existían "desequilibrios comerciales" respecto a las importaciones y exportaciones con el resto de países a nivel mundial, así como una disminución del poder manufacturero estadounidense, un "déficit comercial".

También los relacionaba con el flujo transfronterizo de drogas como el fentanilo, afirmando que este problema sí suponía una "emergencia nacional".

"Todos debemos recordar que los aranceles son la mejor herramienta para ayudar a nuestros trabajadores y apoyar a las empresas que producen excelentes productos hechos en Estado Unidos", ha afirmado Trump este viernes.

El fallo incluye los aranceles más polémicos y duros, como los aplicados contra China, Canadá, México o India. Sin embargo, quedan fuera de esta decisión los gravámenes que Trump aplicó sobre vehículos, el acero y otros bienes importados, ya que estos fueron utilizados bajo otra ley.

La decisión llega en plena batalla legal sobre la independencia de la Reserva Federal tras la destitución de una de sus gobernadoras, un enfrentamiento legal sin precedentes sobre toda la política económica de Trump.