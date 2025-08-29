Estados Unidos revoca los visados y veta la entrada de delegados palestinos a la ONU antes de la Asamblea General

Trump participa en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Washington, el 26 de agosto de 2025. Jonathan Ernst Reuters

La administración de Donald Trump ha intensificado su pulso con la Autoridad Palestina al anunciar que negará o revocará visados a representantes de la OLP y la ANP de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en septiembre en Nueva York.

El Departamento de Estado justificó la medida señalando que los palestinos han recurrido a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para denunciar abusos de Israel en los territorios ocupados y en la guerra de Gaza, calificada de genocidio por expertos de la ONU.

“La Administración Trump ha sido clara: es de interés nacional responsabilizar a la OLP y a la ANP por incumplir sus compromisos y socavar las perspectivas de paz”, sostiene el comunicado.

Argumento de seguridad

Washington exige que los líderes palestinos “repudien consistentemente el terrorismo”, en referencia al ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2021.

Según la administración Trump, los intentos de internacionalizar el conflicto mediante tribunales internacionales equivalen a “esquivar las negociaciones” directas con Israel.

Tanto la Autoridad Palestina, con autogobierno limitado en Cisjordania, como la OLP, reconocida internacionalmente como representante del pueblo palestino, han buscado el reconocimiento de un Estado palestino en foros multilaterales.

En respuesta, EEUU ya había impuesto sanciones contra sus dirigentes, acusándolos de “glorificar la violencia” y de “socavar la paz”.

Incertidumbre sobre Abbas

No está claro a qué miembros afectará el veto. La Asamblea General suele reunir delegaciones numerosas de los Estados miembros y de observadores permanentes como Palestina.

El Departamento de Estado aclaró que otorgará una exención a la misión palestina ante la ONU, dirigida por el embajador Riyad Mansour.

El propio Mansour aseguró que el presidente Mahmud Abbas mantiene su intención de acudir al encuentro, que incluye el 22 de septiembre un segmento específico sobre los derechos palestinos.

“Veremos exactamente cómo se aplica esta decisión y responderemos en consecuencia”, advirtió.

Choque diplomático en ciernes

El anuncio amenaza con abrir un conflicto diplomático. Como recordó el corresponsal de Al Jazeera en Washington, Alan Fisher, EEUU, en calidad de país anfitrión, está obligado a facilitar visados a las delegaciones oficiales que acuden a la sede de la ONU.

“Cuando se fundó la ONU en 1947, se acordó que la política migratoria estadounidense no interferiría con el acceso de representantes internacionales en misión oficial”, explicó.

No es la primera vez que Washington ignora ese principio. En 1988 se negó la entrada a Yaser Arafat, entonces líder de la OLP, y en 2013 se vetó la visita del sudanés Omar al Bashir, buscado por la CPI.

El contraste es notorio: el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también objeto de órdenes de arresto de la CPI, tiene previsto intervenir en Nueva York el mes próximo.

Con esta decisión, Trump refuerza la presión sobre el liderazgo palestino y exhibe su disposición a utilizar el control migratorio como arma política, en una medida que amenaza con tensar aún más la relación entre Washington y Naciones Unidas.