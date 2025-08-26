Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, investigada por presunto fraude hipotecario

: Lisa Cook testifica ante una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre su nominación para ser miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha despedido en la madrugada de este martes a Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) a la que el Gobierno ha decidido investigar por un posible fraude hipotecario, según una carta que el magnate ha publicado en su red social Truth Social.

Este paso, del que Trump ya advirtió el pasado viernes, incrementa aún más la presión de su Administración sobre la entidad emisora: Trump lleva meses exigiendo al presidente de la Fed, Jerome Powell, una bajada de los tipos de interés argumentando que estimularía la economía.

En la carta dirigida a Cook, que lleva el membrete de la Casa Blanca, el presidente republicano invoca el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 y declara: "(...) Está usted eliminada de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato".

"Como se establece en la recomendación penal (...), hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios", escribe Trump, que argumenta que Cook firmó dos hipotecas para una "residencia primaria" en dos estados diferentes en dos semanas.



Fue el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de EEUU, Bill Pulte, quien pidió que se investigara a Cook -nominada al cargo por Joe Biden- por estas dos hipotecas a su nombre.

En su carta, Trump señala que EEUU "debe poder tener plena confianza en la honestidad de los miembros encargados de establecer la política y supervisar la Reserva Federal" y argumenta que la supuesta "negligencia" de Cook pone en cuestión su "competencia" reguladora.

Un presidente estadounidense puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed pero solo por causa justificada. Suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, pero nunca un desacuerdo en materia de política monetaria.

No obstante, es previsible que los argumentos de Trump sobre esa causa para despedir a la gobernadora de la Fed bajo las leyes vigentes desencadenen una batalla legal.

Cook, tras las acusaciones de la semana pasada, rechazó dimitir por "intimidación" y afirmó que respondería con "información precisa" a las cuestiones sobre su historial financiero, que se tomaba "seriamente".