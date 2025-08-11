Trump despliega militares de la Guardia Nacional en Washington para reducir el crimen y "echar a los sintecho"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que desplegará en Washington DC a la Guardia Nacional —un cuerpo militar compuesto por reservistas que tienen trabajos civiles en su día a día— para reducir el crimen en la ciudad. O, según sus palabras, "restablecer la ley, el orden y la seguridad pública".

La medida se engloba dentro de un plan para, según ha señalado, "liberar a la capital de personas sintecho y de criminales". Además, durante una rueda de prensa, ha indicado que reforzará la vigilancia nocturna en las calles con agentes del FBI, que se sumarán a los esfuerzos de la policía local para luchar contra la delincuencia.

"Esta ciudad ya no va a ser santuario de criminales", ha añadido.

En junio, el mandatario ya tomó una medida similar (y sin precedentes) al movilizar a unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de California para contener las manifestaciones en Los Ángeles contra sus políticas migratorias.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.