Trump cumple su amenaza y golpea a Canadá: sube los aranceles del 25 al 35% por no frenar el tráfico de fentanilo

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha cumplido con sus amenazas y ha firmado una orden ejecutiva que sube a partir de este viernes del 25% al 35% los aranceles a las importaciones de Canadá no sujetas al acuerdo de libre comercio trilateral EEUU-Canadá-México



En la orden, el Gobierno estadounidense justifica la decisión porque "Canadá no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos por las acciones del Presidente para hacer frente a esta amenaza inusual y extraordinaria para el país".



Además del 35% a los productos no incluidos en el tratado, Washington aplicará un arancel del 40% a las mercancías que se transfieran a otro país para evadir estos nuevos gravámenes.



El aumento de los aranceles puede suponer un grave revés para la economía canadiense, ya que destina a EE.UU. el 76% de todas sus exportaciones.



Según la Administración republicana, "los carteles mexicanos operan cada vez más laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazenos en Canadá".



En contraste con la medida anunciada este jueves contra Canadá, y a pesar de que el propio Trump responsabiliza a grupos delictivos mexicanos de producir y distribuir el fentanilo en EE.UU., el presidente estadounidense decidió hoy posponer otros 90 días los aranceles a México.

