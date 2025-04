Trump amedrenta a Amazon por desgranar el coste adicional de cada producto por culpa de los aranceles

La Casa Blanca ha arremetido este martes contra Amazon después de que la empresa de comercio electrónico del magnate Jeff Bezos decidiera reflejar en el precio de los productos el coste que tienen los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Este es un acto hostil y político por parte de Amazon", denunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent.



Leavitt cuestionó a Amazon por no haber tomado la misma decisión cuando la anterior administración de Joe Biden "elevó la inflación a su nivel más alto en 40 años".



La portavoz afirmó además que la iniciativa de Amazon "no es una sorpresa" porque, según dijo, Bezos tiene lazos empresariales con el Gobierno chino.



"Esta es otra razón por la que los estadounidenses deberían comprar productos estadounidenses; es otra razón por la que estamos relocalizando cadenas de suministro aquí en el país", apuntó.



El choque entre Trump y Bezos se produce después del acercamiento que ambos han tenido durante los últimos meses.



Durante la campaña electoral, el magnate frenó que The Washington Post, diario de su propiedad, respaldara abiertamente a la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, rompiendo una tradición de décadas en el periódico.



Además, Bezos ocupó un asiento privilegiado en el acto de investidura de Trump en enero pasado, junto a otros grandes empresarios tecnológicos, como Elon Musk o Mark Zuckerberg.