Trump afirma ahora que rebajará "sustancialmente" los aranceles a China: "Vamos a ser muy amables"

Nuevo capítulo de la guerra comercial y los volantazos de Donald Trump. El presidente estadounidense dijo este martes que los elevados aranceles que impuso a las importaciones chinas eventualmente "se reducirán sustancialmente" y se mostró, tras semanas de implacables amenazas, optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Washington y Pekín. "Vamos a ser muy amables, ellos también lo serán, y veremos qué sucede", declaró Trump a los periodistas en una rueda de prensa en el Despacho Oval refiriéndose al Gobierno chino.

El mandatario estadounidense afirmó que reduciría sustancialmente el actual arancel del 145% que ha implantado a China. "No será tan alto, no será tan alto", indicó Trump. Además, instó a Pekín a llegar a un acuerdo o, de lo contrario, afirmó que él "lo pactará".

Las afirmaciones de Trump se produjeron poco después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmara en un discurso también el martes que el actual conflicto arancelario contra China era insostenible. Bessent espera que se dé una "desescalada" en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. No obstante, en otra intervención reconoció que las negociaciones todavía no han comenzado formalmente, según recoge la agencia Associated Press.

El Gobierno Trump planea cerrar el próximo mes acuerdos comerciales con la mayoría de países a los que impuso gravámenes (y luego congeló durante noventa días), pero la guerra comercial desatada por su agresiva política arancelaria se centra en un pulso con China.

Trump aseguró la semana pasada estar hablando con representantes chinos para llegar a un acuerdo con Pekín en las próximas semanas, pero al otro lado de ese pulso, su homólogo chino Xi Jinping mantiene los aranceles del 12 % a EEUU y ha adoptado otras medidas, como vetar las entregas de aviones Boeing.

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, que defendió la tregua arancelaria, se ha unido a Bessent para influir en las decisiones de Trump, que ha escalado la guerra arancelaria siguiendo la línea dura de su asesor Peter Navarro.

La Administración Trump se ha reunido para negociar con representantes de Japón, India, Corea del Sur, la Unión Europea, Canadá y México, entre otros países. Sin embargo, Trump no ha dado indicios públicos de que planee reducir su arancel base del 10%, aun cuando ha insistido en que busca que otras naciones reduzcan sus propios gravámenes a las importaciones y eliminen cualquier barrera no arancelaria que, según la Casa Blanca, haya obstaculizado las exportaciones de Estados Unidos.