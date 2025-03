Donald Trump continúa con su obsesión por Groenlandia: publica un vídeo sobre el apoyo de EEUU al país en 1943

Donald Trump, sigue con su obsesión por hacerse con Groenlandia. El presidente estadounidense ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que recuerda cómo el país que preside envió tropas para asegurar Groenlandia durante la II Guerra Mundial.

El vídeo, con un estilo muy cinematográfico, recuerda que "mientras Alemania controlaba Europa, los nazis pusieron la mira en el Ártico" por eso EEUU envió tropas "no para conquistar, sino para proteger" el territorio autónomo danés porque "Groenlandia se convirtió en un combatiente involuntario" de la II Guerra Mundial.

El corto termina con la frase: "Estados Unidos apoya a Groenlandia".

Trump en su publicación reivindica que en 1943, casi mil soldados estadounidenses con cuatro capellanes partieron de Nueva York rumbo a Groenlandia, llevando consigo "esperanza, deber y temor".

"Pero su barco fue torpedeado por un submarino nazi y las gélidas aguas del Atlántico Norte se convirtieron en una tumba", continúa el video, destacando los esfuerzos de los capellanes para salvar tanto a estadounidenses como a groenlandeses.

El vídeo aborda las amenazas a las que se enfrenta Groenlandia como la agresión rusa y la expansión china. "Nuestro legado compartido perdura en cada misión, cada patrulla ártica, cada alianza forjada a la sombra del deshielo y el aumento de las tensiones… Ahora es el momento de unirnos de nuevo: por la paz, la seguridad y el futuro".

Vance en Groenlandia

La publicación del vídeo viene precedida de la visita de JD Vance al país ártico en la que acusó a Dinamarca de no haber hecho un "buen trabajo" en ese territorio autónomo ártico descuidando su seguridad y a su población durante años.

"Nuestro mensaje es muy simple. Sí, la gente de Groenlandia va a tener autodeterminación. Pero esperamos que elijan a Estados Unidos como socio, porque somos la única nación en el planeta que respetará su soberanía y respetará su seguridad, porque su seguridad es también en gran medida la nuestra", afirmó tras visitar la base espacial Pituffik del ejército estadounidense.

Según un acuerdo de 1951, Estados Unidos tiene derecho a visitar su base cuando lo desee, siempre que notifique a Groenlandia y Copenhague. Pituffik se encuentra en la ruta más corta entre Europa y Norteamérica y es vital para el sistema estadounidense de alerta de misiles balísticos.

"La necesitamos"

Ya el miércoles, en las horas previas, Trump aseguró sobre Groenlandia que "la necesitamos para la seguridad internacional. La necesitamos. Tenemos que tenerla”. Según Trump, "es una isla vital para una postura de defensa, e incluso para una postura ofensiva, tal y como está el mundo. Odio tener que decirlo así, pero vamos a tener que hacerlo".

La soberanía de Groenlandia no pasa por una guerra si no por el apoyo de Trump a los movimientos independetistas del país: "Tenemos que convencerles, y tenemos que tener ese territorio porque no es posible defender una gran parte del mundo, no solo Estados Unidos, sin ella. Así que tenemos que tenerla, y creo que la acabaremos teniendo".