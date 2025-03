Trump anuncia que hablará el martes con Putin para abordar la tregua en Ucrania: "Tenemos una muy buena oportunidad"

Donald Trump, este domingo en el Air Force One. Kevin Lamarque Reuters

Ya hay fecha para la conversación telefónica entre Donald Trump y Vladímir Putin para abordar la tregua de treinta días que pare temporalmente los combates en Ucrania. Será este martes, según ha revelado la Casa Blanca. "Queremos ver si podemos poner fin a esta guerra", aseguró el mandatario republicano el domingo a los periodistas que se encontraban en el Air Force One cuando regresaba a Washington desde Florida.

Después de las "positivas" en conversaciones en Moscú entre los enviados de Trump y los diplomáticos de Putin, ambos presidentes, que mantienen una buena relación, abordarán por teléfono el acuerdo ratificado por EEUU y Ucrania la semana pasada durante su reunión en Arabia Saudí y las exigencias que reclama el autócrata ruso para ordenar a sus tropas que cesen, al menos de forma temporal por un mes, la invasión del país vecino.

"Hablaré con el presidente Putin el martes. Se ha hecho mucho trabajo a lo largo del fin de semana. Quizá podamos, quizá no, pero creo que tenemos una muy buena oportunidad", desgranó el mandatario en sus declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One. "Creo que hablaremos sobre el territorio, que es mucho y muy diferente a antes de la guerra. Y sobre centrales eléctricas. Es un tema importante", continuó, confesando que ha habido conversaciones sobre "dividir ciertos activos".

Putin y Trump reunidos en 2017. Carlos Barria Reuters

Horas antes, en una entrevista grabada y difundida en el programa Full Measure, Trump deslizo que Putin "estará de acuerdo" en apoyar la tregua. "Realmente lo creo. Creo que le conozco bastante bien y que estará de acuerdo", subrayó, añadiendo que si no acepta la tregua "será una mala noticia para el mundo, porque está muriendo mucha gente".

En apariciones separadas en programas de televisión dominicales en Estados Unidos, Steve Witkoff, el enviado especial para Oriente Medio, Marco Rubio, secretario de Estado, y Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional, enfatizaron en que aún quedan desafíos por resolver antes de que Rusia acepte un alto el fuego, y mucho menos una solución pacífica definitiva a la guerra, según recoge la agencia Reuters.

Al ser preguntado en ABC sobre si Washington aceptaría un acuerdo de paz que permitiera a Rusia conservar las zonas del este de Ucrania que ha ocupado y anexionado ilegalmente, Waltz se preguntó retóricamente: "¿Vamos a expulsar a todos los rusos de cada centímetro de suelo ucraniano?". Y confesó que las negociaciones deberían basarse en la "realidad" del campo de batalla. En la última semana Moscú ha logrado expulsar al grueso de las tropas ucranianas de Kursk y sigue avanzando en el este de Ucrania, aunque a menor ritmo que en los meses anteriores.

Moscú no pondrá fácil el acuerdo. Putin y el Kremlin han mantenido y repetido sus demandas territoriales maximalistas sobre la parte de Ucrania ya ocupada y las zonas del este (las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón) que todavía no han logrado conquistar. Los altos funcionarios, por el momento, no han ofrecido indicaciones públicas de estar dispuestos a hacer concesiones territoriales o tragar con las garantías de seguridad que reclama Kiev a sus aliados occidentales.

Soldados rusos en la localidad de Sudzha, en la región de Kursk, tras su liberación. Reuters

Putin ha reclamado en incontables ocasiones que Ucrania debe renunciar a su exigencia de formar parte de la OTAN -algo que parece haber descartado hasta la propia Alianza y que Trump tampoco ve con buenos ojos- o de cualquier otro bloque que pueda brindarle ayuda militar en un futuro. El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha asegurado que el envío de tropas, aunque sea como parte de una misión de paz, es "inaceptable" y significaría la "involucración directa, oficial y sin dudas de los países de la OTAN" en el conflicto.

El palo y la zanahoria

Este lunes, el viceministro ruso de Exteriores, Alexander Grushko, afirmó en una entrevista con el medio Izvestia que Moscú solicita que el acuerdo debe incluir "garantías férreas de seguridad". Es decir, que Ucrania sea neutral y no forme parte de la Alianza Atlántica.

A pesar de que Trump aseguró antes incluso de llegar a la Casa Blanca que lograría poner fin a la guerra de Ucrania en sus primeras 24 horas en el poder, ha tardado casi dos meses en agendar una conversación directa sobre el tema con Putin. "Estaba siendo un poco sarcástico al decir eso. Lo que quiero decir es que me gustaría resolverlo, creo que tendré éxito", reconoció este domingo. También apuntó que la charla con Putin será sobre "territorios" y "centrales elécticas" y lo describió como "dividir ciertos activos".

Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, y Vladímir Putin, el pasado jueves en Moscú. Maxim Shemetov Reuters

Mike Waltz consideró en otra entrevista en Fox News que Trump es el único mandatario que puede acabar con la guerra. "Sabemos con quién estamos tratando en todos los lados, y vamos a hacer un trabajo de diplomacia que involucrará la estrategia del palo y la zanahoria para lograr que ambas partes se sienten en la mesa, pero también para resolver esto de una manera que sea permanente y duradera", dijo.

El pasado jueves, una delegación estadounidense encabezada por el representante estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunió en Moscú con Putin para tratar la oferta del alto el fuego en todos los frentes (terrestre, aéreo y marítimo). Putin subrayó que está a favor de la tregua, pero advirtió que ve problemas en su aplicación y verificación y consideró deseable hablar por teléfono con su homólogo estadounidense. Trump apuntó que están tratando con su el líder ruso y que las conversaciones "van bastante bien".