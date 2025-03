Trump asegura que ha enviado una carta a Irán para negociar un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que quiere negociar un acuerdo nuclear con Irán y que ha enviado una carta al líder supremo iraní Ali Jamenei para abrir conversaciones sobre esta cuestión.

"Espero que estén de acuerdo en hablar, será lo mejor para Irán", ha dicho el republicano en una entrevista a la cadena Fox Business.

"Creo que quieren recibir la carta. La otra alternativa es que tendríamos que hacer algo porque no podemos permitir que se desarrolle otra arma nuclear. (...) Hay dos formas de manejar a Irán: militarmente o haciendo un trato. Preferiría hacer un trato porque no busco dañar a Irán, son gente grandiosa", ha añadido.

Esta semana Rusia se ha ofrecido a mediar entre EEUU e Irán, archienemigo de Israel, del que Estados Unidos es aliado.

Este paso al frente de Trump llega apenas unos días después de conocerse que Irán ha multiplicado al menos por cuatro en los últimos meses el ritmo al que enriquece uranio a una pureza del 60%, cercano al 90% necesario para ser usado en un arma atómica, una situación que genera una "grave preocupación" para el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).



Este organismo de la ONU confirmó, en un informe restringido al que tuvo acceso Efe, que Irán ha cumplido su anuncio de instalar y emplear más maquinaria para enriquecer uranio al 60% un material del que acumula ya 274 kilos, un 50% más que el pasado octubre.

En febrero, Jameneí se mostró contrario a mantener conversaciones con Estados Unidos: "No es sabio, no es inteligente y no es honorable".



Irán y Estados Unidos firmaron un pacto nuclear en 2015, bajo el Gobierno de Barack Obama, un acuerdo que el propio Trump rompió en 2018 durante su primer mandato.