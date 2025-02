Donald Trump anuncia que impondrá aranceles del 25% a la UE porque "ésta se creó para joder a Estados Unidos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido aplicar aranceles del 25 por ciento a las importaciones de la UE, al tiempo que arremetió contra el bloque, diciendo que "se formó para joder a Estados Unidos". "Hemos tomado una decisión y la anunciaremos muy pronto. Será el 25 por ciento", señaló el presidente estadounidense durante una reunión de su gabinete.

El mandatario señaló que los gravámenes se aplicarían “de manera general”, aunque mencionó específicamente que afectarían a las importaciones de automóviles.

Por otro lado, Trump, afirmó que los aranceles del 25% previstos para las importaciones procedentes de México y Canadá entrarán en vigor el 2 de abril si para el 4 de marzo, fecha inicialmente prevista, los dos países no demuestran que ha habido avances en la frontera.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, recordó que actualmente hay una "pausa" hasta el 4 de marzo para los aranceles previstos para México y Canadá por el tráfico de fentanilo e inmigración en la frontera y que si demuestran que han hecho "un excelente posible" otra pausa es posible.

"La gran transacción en su conjunto es el 2 de abril, pero lo relacionado con el fentanilo, están trabajando fuerte en la frontera. Al final de esos 30 días tienen que probar al presidente que le han satisfecho al respecto. Si lo han hecho, habrá una pausa", sostuvo.

Trump añadió que su intención no es frenar los aranceles y recordó que aunque la fecha prevista era el 1 de abril, Día de los Inocentes en Estados Unidos, lo retrasó un día porque es "un poco supersticioso". "Los aranceles continúan, no todos, pero sí muchos. Se han aprovechado como país durante un largo período de tiempo. Nos han aplicado aranceles y nosotros no lo hemos hecho", dijo el líder republicano.

Los aranceles a México y Canadá iban a entrar en vigor el 4 de marzo, tras haberlos aplazado un mes después de que esos dos países accedieran a incrementar el control fronterizo para frenar los flujos migratorios y de fentanilo. "Es ahora muy difícil atravesar la frontera, pero el daño ya está hecho", insistió Trump.

Los aranceles que sí habían sido anunciados para el 2 de abril son los contemplados contra el sector del automóvil. Ese plan, anunciado el 14 de febrero, se produjo un día después de que firmara un memorando para imponer "aranceles recíprocos" a los países que gravan productos estadounidenses, con el objetivo de igualar las tarifas que esas naciones aplican a las exportaciones de EEUU.