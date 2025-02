Trump y Musk defienden sus decretos en su entrevista juntos: "Estamos en una burocracia, no en una democracia"

"Él toma los decretoss que yo firmo y lleva a toda a su gente a las agencias para que los lleven a cabo". Así resumió el presidente de EEUU, Donald Trump, su dinámica de trabajo con Elon Musk durante la primera entrevista conjunta que los dos hombres con más poder de la potencia norteamericana han concedido desde su toma del poder el pasado enero.

Fue una conversación de 20 minutos emitida esta noche en la cadena de noticias conservadora Fox News, más parecida a una charla de amigos que se admiran que a un interrogatorio periodístico, en la que el mandatario y el magnate tecnológico negaron cualquier topo de rencilla y criticaron que otros medios de comunicacion están "tratando de separarles" al cuestionar si Musk ejerce un poder en la sombra por encima incluso del propio Trump.

El coloquio, grabado días antes y dirigido por el presentador Sean Hannity -amigo declarado de Trump-, se ha emitido estratégicamente en un momento en el que hay voces en Washington que cuestionan el acceso de Musk y de su equipo a sistemas informáticos gubernamentales.





También después de una sonada portada de la revista Time que mostraba al empresario como el auténtico presidente del país y que había conseguido ilustrar una sensación muy presente en los círculos de poder de la capital: que Musk podría opacar al propio Trump.

"Mi camiseta dice 'soporte técnico' porque estoy aquí para proporcionar al presidente Trump apoyo tecnológico. En realidad, es algo muy importante... sus decretos deben implementarse", explicó Musk vestido con una camiseta que, efectivamente, indicaba 'Tech Support', un término que repitieron los interlocutores en varias ocasiones.

Lejos de las maneras explosivas y comentarios grandilocuentes que suele profesar en redes sociales, Musk se presentó en esta ocasión muy relajado, interviniendo de manera escueta cuando los otros dos interlocutores cedían el turno de palabra y dejando claro que su papel es el de un mero ejecutor que impulsa las medidas de Trump y que no cobra por ello.

"Vivimos en una burocracia"

"Nos estamos asegurando de que los decretos presidenciales se lleven a cabo realmente. Si la burocracia está luchando contra la voluntad del pueblo, entonces vivimos en una burocracia, no en una democracia", argumentó Musk, seleccionado por Trump para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un nuevo organismo creado por el presidente estadounidense, que no tiene rango ejecutivo o ministerial y cuyos competencias están en constante discusión.

Este martes, por ejemplo, un tribunal federal negó una solicitud interpuesta por una serie de estados liderados por el Partido Demócrata que pedían impedir que Musk pudiera acceder, copiar o transferir cualquier sistema de datos alojado dentro de la Oficina de Gestión de Personal y los departamentos de Comercio, Educación, Energía, Salud y Servicios Humanos, Trabajo y Transporte.

En esa petición, los gobiernos estatales señalaron que Musk es un ciudadano privado que no ejerce un cargo electo y por tanto no puede acceder a sistemas informáticos tan sensibles como los utilizados por la Hacienda (IRS) de EEUU.

Aunque la jueza indicó que "las acciones impredecibles de DOGE han resultado en una considerable incertidumbre y confusión para los demandantes y muchas de sus agencias", señaló que no podía tomar medias cautelares porque no se había demostrado un daño "evidente".

Durante la entrevista ni Trump ni Musk fueron preguntados sobre esta circunstancia, como tampoco por el hecho de que Musk es también el dueño de la red social X (antes Twitter), la automovilística Tesla y la empresa aeroespacial Space X, esta última contratista del estado en proyectos financiados con dinero público y ejecutados junto a la NASA.

"Todo lo que realmente estamos tratando de hacer aquí es restaurar la voluntad de la gente, a través del presidente. Y lo que estamos descubriendo es que hay una burocracia no elegida, hablando de no ser elegido- que se opone implacablemente al presidente y al gabinete", denunció Musk apoyando su argumento que el "92% de Washington DC votó a Kamala".

Los decretos de Trump

En lo que sí se explayó Trump fue en narrar cómo tomó la decisión de apoyarse en Musk para la implementación de sus medidas -"no encontré a nadie más listo que él", llegó a decir-, después de un primer mandato en el que encontró grandes limitaciones en el Congreso, la Justicia y su propio gabinete.

"Esto les pasa a todos los presidentes, escribes un decreto y crees que está hecho. Pero no se hace nada, no se implementan. A veces siguen con la de la anterior administración y tratas de sacarlas lo antes posible... Lo que él (Musk) hace es tomarla y con sus cientos de jóvenes brillantes que visten incluso peor que él lo consiguen llevar a cabo", explicó Trump maravillado.

"Incluso si hay algún tipo que no quiere hacerlo, termina haciéndolo. Así de repente", añadió después, al tiempo que aseguró que "muchos" de sus decretos se codificarán en ley, incluso a pesar de las estrechas mayorías de su partido en la Cámara y el Senado.

Trump también apuntó que el enérgico arranque de su segundo mandato, con mas de un centenar de decretos firmados, despidos de miles de empleados públicos y cierres de departamentos enteros se debe a que, tras su primera experiencia en el Ejecutivo, sabe que hay que empezar pronto porque solo tiene "cuatro años por delante".

En este sentido, el presidente prometió que sus recortes no afectarán a la Seguridad Social ni a los programas sanitarios, pero sí defendió la reducción de las contribuciones de EEUU a la ayuda internacional porque era dinero gastado en cosas que "los estadounidenses no necesitan". No hubo menciones a su política de aranceles ni a las negociaciones con Rusia.

"La izquierda me adoraba"

La entrevista dejó otro momento anecdótico cuando Trump afirmó que "los liberales" deberían apreciar a Musk por fundar Tesla, la compañía más potente en el mercado del vehículo eléctrico.

"Antes, la izquierda me adoraba. Ahora ya no tanto", señaló Musk, quien recordó que cuando mencionó que iba a poyar a Trump en una cena con amigos, estos reaccionaron como si "les hubieran disparado con en la yugular".

"Cuando eres amigo de Trump, pagas un precio por ello", reconoció el presentador, volviendo a darles la razón en todo.