Trump inicia la ola de despidos masivos a empleados federales: los trabajadores temporales o en prueba, los primeros afectados

El gobierno de EEUU comenzó a despedir a cientos de empleados en múltiples agencias el jueves, mientras el presidente Donald Trump y Elon Musk aceleran su purga de la burocracia federal estadounidense, según informaron a Reuters fuentes sindicales y empleados familiarizados con la situación.

En las últimas 48 horas, se enviaron correos electrónicos de despido a empleados gubernamentales, en su mayoría trabajadores recientemente contratados que aún estaban en periodo de prueba, en el Departamento de Educación, la Administración de Pequeñas Empresas, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y la Administración de Servicios Generales, que gestiona numerosos edificios federales.

No estaba claro de inmediato cuántos empleados federales perderían sus trabajos en esta primera ola de despidos. Según datos gubernamentales, aproximadamente 280.000 empleados civiles fueron contratados hace menos de dos años, la mayoría aún en periodo de prueba, lo que facilita su despido.

Los despidos en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor parecen ir más allá de los empleados en periodo de prueba. Los avisos fueron enviados a decenas de empleados con contratos temporales, trabajadores a tiempo completo con acuerdos que tienen fechas de vencimiento, según fuentes que pidieron el anonimato para evitar represalias.

Reuters no pudo determinar de inmediato el alcance total de los despidos. Esta nueva ronda de ceses se produce después de que la agencia de protección al consumidor despidiera el martes a unos 70 empleados en periodo de prueba.

Mientras tanto, todos los empleados en periodo de prueba de la Oficina de Gestión de Personal, el organismo de recursos humanos del gobierno de EEUU, fueron despedidos en una llamada grupal el jueves y se les ordenó abandonar la sede de la agencia en Washington, según dos fuentes.

Funcionarios de la OPM también se reunieron con otras agencias gubernamentales el jueves y les aconsejaron despedir a sus empleados en periodo de prueba, con algunas excepciones, según una persona familiarizada con el asunto.

Desafíos legales

Mientras se producían los despidos, un grupo de 14 estados presentó una demanda federal en Washington alegando que Trump nombró a Musk ilegalmente, otorgándole "autoridad legal sin restricciones" sin la aprobación del Congreso de EEUU.

La mayoría de los empleados del servicio civil solo pueden ser despedidos por bajo rendimiento o mala conducta, y cuentan con derechos de debido proceso y apelación si son cesados arbitrariamente. Los empleados en periodo de prueba afectados por la ola de despidos del jueves tienen menos protecciones legales.

La reestructuración del gobierno federal impulsada por Trump y el CEO de Tesla, Elon Musk, parecía ampliarse, ya que asesores de Musk llegaron por primera vez a la agencia federal de recaudación de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), y las embajadas de EEUU recibieron instrucciones de prepararse para recortes de personal.

Trump ha defendido esta medida, argumentando que el gobierno federal es demasiado grande y que se pierde demasiado dinero en despilfarro y fraudes. EEUU tiene una deuda de aproximadamente 36 billones de dólares y registró un déficit de 1,8 billones el año pasado. Existe un consenso bipartidista sobre la necesidad de reformar el gobierno, pero los críticos han cuestionado el enfoque agresivo de Musk, quien ha acumulado una influencia extraordinaria en la presidencia de Trump.

"No es apto"

Las medidas del jueves cumplen la promesa de Trump de reducir el tamaño del gobierno federal y erradicar el "estado profundo", término con el que se refiere a los burócratas que considera desleales.

"La Agencia considera que usted no es apto para continuar en el empleo, ya que sus habilidades, conocimientos y capacidades no se ajustan a las necesidades actuales, y su desempeño no ha sido adecuado para justificar su permanencia en la Agencia", indicaban las cartas enviadas al menos a 45 empleados en periodo de prueba en la Administración de Pequeñas Empresas.

Reuters ha tenido acceso a una copia de la carta de despido. Cartas similares enviadas a al menos 160 empleados recientes del Departamento de Educación, también revisadas por Reuters, señalaban que su continuidad laboral "no sería de interés público".

Trump, quien cumple su segundo mandato como presidente, reiteró el miércoles su intención de cerrar el Departamento de Educación.

Alrededor de 100 empleados en periodo de prueba recibieron cartas de despido el miércoles en la Administración de Servicios Generales, según dos fuentes familiarizadas con los despidos.

Uno de los empleados de la GSA, quien aseguró que le faltaba un mes para completar su periodo de prueba y que había recibido evaluaciones de desempeño excelentes, fue informado esta semana de que sería despedido el viernes.

"Hasta hace dos semanas, este era un trabajo soñado. Ahora se ha convertido en una pesadilla absoluta por lo que está ocurriendo. Tengo hijos pequeños y una hipoteca que pagar", dijo el trabajador a Reuters.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, conocido como DOGE, no respondió a una solicitud de declaraciones, pero un portavoz de la OPM afirmó que los despidos están en línea con la nueva política gubernamental.

"La administración Trump está alentando a las agencias a utilizar el periodo de prueba como lo que es: una continuación del proceso de selección, no un derecho automático a un empleo permanente", dijo el portavoz.

Alrededor de 75.000 trabajadores se han inscrito en el plan de retiro voluntario, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esto equivale al 3% de la fuerza laboral civil.

Reducción masiva

Trump ha encargado a Musk, nacido en Sudáfrica, y a su equipo en DOGE, una agencia gubernamental temporal, llevar a cabo una reducción masiva de la fuerza laboral federal civil, que actualmente cuenta con 2,3 millones de empleados.

Musk, la persona más rica del mundo, ha enviado miembros de DOGE a al menos 16 agencias gubernamentales, donde han obtenido acceso a sistemas informáticos con información sensible sobre personal y finanzas, y han enviado empleados a casa.

Gavin Kliger, un alto funcionario de DOGE, llegó el jueves a una nueva agencia, el IRS, según personas familiarizadas con el asunto.

Es la primera vez que un asesor de Musk ingresa al IRS, una agencia que ha sido un objetivo recurrente de los republicanos, quienes afirman, sin pruebas, que la administración Biden la utilizó para perseguir a pequeñas empresas y a la clase media con auditorías innecesarias.