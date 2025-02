Trump dice que Ucrania "podría ser de Rusia" e insiste en sus tierras raras: "Quiero de vuelta los millones de ayuda de EEUU"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado abierta por primera vez la posibilidad de que Ucrania "pueda ser de Rusia algún día" en plenas negociaciones para poner fin a la invasión rusa de la que el próximo 24 de febrero se cumplen tres años.

"Pueden llegar a un acuerdo, puede que no. Puede que algún día sean rusos, puede que algún día no lo sean", ha afirmado este lunes en una entrevista en Fox News apenas unos días antes de la reunión que mantendrán el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, a finales de esta semana en Múnich (Alemania) en el marco de la Conferencia de Seguridad.

También ha dejado claro que a partir de ahora va a negociar la ayuda estadounidense a cambio de las tierras raras y recursos naturales de Kiev, algo de lo que ya advirtió la semana pasada, y que son clave para innovaciones tecnológicas que van desde vehículos eléctricos y turbinas eólicas hasta aviones de última generación, pasando por productos tecnológicos.

"Vamos a tener todo ese dinero ahí y lo quiero de vuelta. Quiero como 485.000 millones de euros en tierras raras", ha agregado, revelando que Ucrania "ha accedido".

Kellogg en Kiev el 20 de febrero

El presidente de Estados Unidos también ha confirmado que el enviado especial de EEUU para Ucrania, Keith Kellogg, viajará próximamente a Kiev para poner sobre la mesa una propuesta para poner fin a una guerra. Fuentes ucranianas aseguran que Kellogg llegará al país el 20 de febrero, tres días antes del tercer aniversario de la guerra iniciada por Vladímir Putin.

"Cuando dejé el cargo, no hace mucho, hace poco más de cuatro años, no teníamos

guerras, no teníamos problemas. Ahora tenemos el mundo entero estallando, pero apagaremos el fuego", ha afirmado.

También ha revelado que hace apenas unas horas ha hablado con Zelenski, que le ha confirmado que "quiere llegar a un acuerdo". "Estamos tratando este tema con él y creo que ambos (Zelenski y Putin) quieren llegar a un acuerdo, pero tendremos que verlo", ha añadido.

Este mismo lunes Zelenski ha pedido una "paz real y garantías de seguridad efectivas" para Ucrania. En esa seguridad, explicó, incluye "las personas, nuestro estado, las relaciones económicas y, por supuesto, la sostenibilidad de nuestros recursos: no sólo para Ucrania, sino para todo el mundo libre".

Si bien en un vídeo en redes sociales publicado este lunes ha confirmado que "todo se está decidiendo ahora", lo cierto es que por el momento se desconoce cuál es la propuesta detallada de EEUU para llevar a Ucrania y Rusia a la mesa de negociaciones.

Tanto Zelenski como Putin ya han descartado conversaciones directas, alejando un posible acuerdo que pondría fin a una guerra que ya dura tres años.

Tierras raras de Ucrania

Esta misma semana Zelenski ha hecho hincapié en el interés de Ucrania en compartir sus recursos después de que Trump ya haya planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo con Kiev para que EEUU siga armando a Ucrania a cambio de acceso a sus tierras raras.

El presidente ucraniano ha explicado que entre los recursos del país que podrían entrar en este acuerdo están las "vastas reservas" de tierras raras que hay en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, en el este y en el sur de Ucrania y parcialmente ocupadas por Rusia.

Zelenski también ha destacado los "depósitos masivos" de mineral ferruginoso que hay en la región de Dnipropetrovsk, a la que Rusia se acerca desde las zonas que ocupa en regiones vecinas, y ha afirmado que en Ucrania se hallan "las mayores reservas" de titanio y de uranio de Europa.