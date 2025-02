Trump dice que ha hablado con Putin sobre el fin de la guerra de Ucrania: "Él quiere ver cómo la gente deja de morir"

El presidente estadounidense, Donald Trump, abandona la Casa Blanca tras una reunión con el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, en Washington DC, EEUU, el 7 de febrero de 2025. Will Oliver Efe Washington

El presidente de EEUU, Donald Trump, aprovechó una entrevista con el medio afín New York Post para asegurar que ya ha hablado con su homólogo ruso, Vladimir Putin. En la conversación, que no ha sido ni confirmada ni desmentida por el Kremlin, ambos líderes habrían hablado sobre el fin de la guerra de Ucrania.

Trump se reafirmó en declaraciones previas y dijo que Putin "quiere ver cómo la gente deja de morir". "Siempre he tenido una buena relación con Putin", aseveró el líder estadounidense.

En la entrevista, concedida a bordo del Air Force One, Trump recordó a "toda esa gente muerta. Gente joven, hermosa. Son como nuestros jóvenes, dos millones de ellos... y sin ninguna razón", lamentó. Confió en que el final del conflicto venga "rápido". "Quiero que termine esta maldita cosa", subrayó..

El presidente estadounidense volvió a insistir en que la guerra "nunca habría sucedido" si él hubiese estado en la Casa Blanca en 2022 en lugar de Joe Biden, a quien ha calificado como "una completa vergüenza para nuestra nación".

Pese a las conversaciones que dice haber mantenido con el líder ruso -ha preferido no desvelar cuántas-, el Kremlin ha eludido confirmar esas comunicaciones. El portavoz del Gobierno ruso, Dimitry Peskov, dijo que "ni confirma ni desmiente" estos contactos a nivel presidencial, según informó la agencia TASS.

Sin embargo, Peskov ha agregado que se están produciendo "comunicaciones a través de diferentes canales". "Es posible que yo personalmente no sepa algo, que no esté al tanto, por lo que en este caso no puedo confirmarlo ni desmentirlo".

Trump afirmó durante toda su campaña electoral de 2024 que pondría fin a la guerra "en 24 horas" tras su regreso a la Casa Blanca, algo que no ha ocurrido. Desde que se ratificó su triunfo en las urnas el pasado mes de noviembre, se ha especulado con la posibilidad de una reunión entre los dos líderes, si bien aún no se ha concretado nada al respecto.

El jueves, la agencia de noticias estatal rusa RIA citó a Leonid Slutsky, jefe del Comité de Asuntos Internacionales del parlamento ruso, diciendo que los preparativos para esa reunión estaban en "una etapa avanzada" y que podría tener lugar en febrero o marzo.

El periodista del Washington Post Bob Woodward, en su libro War (Guerra) de 2024, informó de que Trump tuvo conversaciones directas hasta siete veces con Putin después de que dejó la Casa Blanca en 2021, algo no confirmado por el presidente estadounidense y desmentido por el Kremlin.

Trump también prevé reunirse próximamente con el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha pedido encontrarse con su homólogo estadounidense antes de que lo haga el mandatario ruso. Al respecto, el inquilino de la Casa Blanca ha incidido en los últimos días en que exigirá a Ucrania que entregue a EEUU tierras raras -minerales clave para el actual desarrollo tecnológico- a cambio de seguir enviándole ayuda.